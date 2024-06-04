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中國農村「三蹦子」在美國流行 上牌照比想像容易

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
從中國遠道而來的三蹦子。（駱豪提供）
從中國遠道而來的三蹦子。（駱豪提供）

曾經是中國農村「最靚的仔」，如今又在美國洋人中掀起浪花，「三蹦子」逐漸走進了美國人民的視野。不過這輛出身中國的車，如何適應美國的交通法律，其實掛牌並沒有想像得複雜。

根據在美國做三蹦子進口售賣生意的華人駱豪，「上牌是大家最關心的問題。」他說，每個州對三蹦子上路的規定有所區別。在加州，最大時速不超過20英里的電動車，可以直接上路，不需要辦理牌照。不過這樣的速度非常低，相當於一輛自行車的速度。超過這個速度，就需要申請摩托車牌照，持有摩托車駕駛執照才可以上路。在紐約，法律規定電動三輪車只要時速低於32英里，駕駛人年滿18歲就可以開，無需牌照。

目前市面上的三蹦子有加油和充電兩種，駱豪售賣的是充電款。他說，充電三輪車有很多好處，一是環保，而是養護成本較低。在美國做三蹦子生意，還要考慮到售後。電動版三輪車主要有電機和電池兩部分，若客人的電池或電機在六個月內壞了，他可以重新發一個給客人，售後服務比較容易。若是加油的三蹦子，售後可就沒那麼容易。

針對三輪車的時速，駱豪介紹說，可以依據客人的要求訂製。客人根據所在州的交通法，選擇合適的速度。先要了解本州法律對於電動三輪車的規定，可以前往當地車管所諮詢。

對於三蹦子在美國的售價，每個賣家定價不一。譬如在AliExpress中國海淘網站，一輛三蹦子售價從幾百元到幾千元不等。駱豪介紹，這種三蹦子在國內的價格約為幾百美金，但在美國售價為3000至5000美金不等。為何有如此大的差價？駱豪稱，想要將這個300至400公斤的大傢伙從中國運來，運費要比車成本還貴。再加上人力、工具費等費用，價格就升高了。駱豪說，三蹦子從出廠到運抵美國，周期很長，而在美現貨少，也是他目前遇到的困境之一。他說，有些客人只有看見現貨才願意購買。

不過3000多元一台的三蹦子，對於比較了解國內行情的在美華人來說可能感覺比較貴，但對於不了解的洋人來說，普遍感覺很便宜。駱豪說，很多洋人以為要幾萬塊，他們覺得幾千塊不算貴。不過他表示，他的第一批客戶中，也有很多華人客戶，因為向華人推銷比較容易，而「老外」可能需要很長時間才能說服他們。

這種三蹦子為電力供應動能，售價3000至5000元不等。（駱豪提供）
這種三蹦子為電力供應動能，售價3000至5000元不等。（駱豪提供）

華人 加州 電動車

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