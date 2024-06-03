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南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
華裔女租客對出租處的公共空間有監控鏡頭感到不適，卻因文化差異和處境艱難選擇隱忍。（示意圖，取自Pexels圖庫）
華裔女租客對出租處的公共空間有監控鏡頭感到不適，卻因文化差異和處境艱難選擇隱忍。（示意圖，取自Pexels圖庫）

對於在異國他鄉打拚的移民而言，找到稱心的安身之所是獲得歸屬感的重要一環，可租屋過程卻常會遇到困難。近日，兩位華裔女租客反映：她們的房東在未經允許的情況下，擅自在出租屋內安裝了監視器和收音設備。

林女士指出，她因孩子來美學英文，在學校附近租下一間房。剛開始相安無事，可沒想到二至三個月後，房東竟擅自在屋內的公共區域裝設監視器，事先也完全沒有告知。房東解釋，這麼做是出於防盜和安全考量，並強調監視範圍僅限於廚房和餐廳等公共空間。

但林女士發現，監視器的鏡頭其實可以看到所有房間和廁所的門，這讓她感到非常不自在。她坦言，即便監控範圍僅限公共區域，仍讓人覺得隱私被侵犯。在家中講電話或上廁所時，都會有被人監視的不適感。為了自己的隱私，林小姐打算另尋租處。她表示自己人生地不熟，未想過對房東採取法律措施。

旅居洛杉磯多年的徐女士也曾有同樣遭遇。據她回憶，房東是一位七、八十歲的老太太，她在屋內安裝了多個監視器，房東解釋稱這麼做是因為女兒擔心她獨自生活的安全問題，才想到以此方式隨時了解她的生活起居。另一方面，也有防盜的考量。

然而，徐女士後來發現，屋內的掃地、拖地機器人內嵌的攝影頭，也能窺視到她的私人空間，讓她十分憂慮。即便如此，徐女士仍對年事已高的房東抱持信任，認為對方應該不具備操作監控系統的能力，並無惡意，她也沒有提出異議或補償要求。

律師：疑似侵犯租客隱私權

對於房東未經租客同意在公共區域安裝監視器和錄音設備的做法，南加州律師鄭博仁表示，這可能違反加州法律中，侵犯了租客的隱私權。他指出，各州法律對安裝監視器的行為有不同判定，受地點和房東具體做法等因素的影響。

知名安保系統公司Safe and Sound Security在其網站中指出，公寓業主和物業管理公司在安裝監視器時必須注意相關法規，以免侵犯租戶隱私權。雖然大多數州的法律允許業主在公共區域安裝監視器，但若涉及租戶享有合理隱私權的區域，如臥室和浴室等私人空間，則可能違反法律。

鄭博仁表示，租戶在出租房屋的公共區域內仍擁有一定程度的隱私權。在安裝監控設備之前，房東有義務提前告知並徵得租客的同意，否則可能面臨侵犯隱私權的法律風險。如果租戶的合法權利因安裝監控設備受到侵犯，租戶可向有關部門投訴、尋求禁制令或對房東提起民事訴訟。

哪些情況可以裝設監視器？

Safe and Sound Security指出，公寓內的公共區域包括收發室、洗衣房、走廊、庭院、樓梯、電梯、遊戲室、前門、泳池、出入口和停車場等。業主可以在這些區域合法安裝監視器，但不得用於監視租戶，而應以保護物業和維護安全為目的。此外，監視器也不應拍攝到鄰近建築物的窗戶。

該公司也提醒，除了影像監視外，在公寓安裝錄音設備也需遵守各州法律。根據聯邦竊聽法，未經同意錄音通常屬非法行為。在一些州，法律要求告知租戶錄音設備的位置，視同意在錄音範圍內交談等同同意被錄音，而部分州則是完全禁止在公寓錄音。

該公司強調，無論何種情況都不能使用隱藏式攝影機，且必須告知租戶監視器的位置及監控範圍。雖然法律上不要求張貼監視告示牌，但如此做有助提升整體安全性，使竊賊知難而退。此外，租戶在租約允許且不損壞建物的情況下，也可在其住處自行安裝監視器，但同樣不得拍攝其他住戶窗戶或未經同意錄音。

Safe and Sound Security建議業主在租約中明訂監視器的相關規定，並諮詢公寓安全專家及律師的意見，以確保監控系統符合法律規範。鄭博仁提醒租戶，面臨類似情況時應向法律援助組織或租戶權益團體尋求協助，自我教育及了解加州法律規定的租戶權利，並記錄房東的不當行為。

房東 租客 加州

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