南加州中國大專聯合校友會高球賽 淡江大學奪冠

輔仁大學獲得亞軍，隊員有Emily Wang、Scott Wang、Lan Wu和Tim Lin。（南加州中國大專聯合校友會提供）

南加州 中國大專聯合校友會第20屆高爾夫球友誼賽2日在奇諾岡Los Serrenos Country Club舉行。本屆賽事首次設立青少年組，吸引從13歲至78歲的高球愛好者踴躍參與，展現了各年齡層民眾對高爾夫運動的熱情。

經過一天的激烈比賽，友誼賽於當晚6時30分圓滿落幕。在校友團體組方面，淡江大學隊伍表現優異，奪得冠軍，隊員包括徐超然、徐楷哲、湯瑞龍和Laurence Tung。輔仁大學隊伍緊隨其後，獲得亞軍，隊員有Emily Wang、Scott Wang、Lan Wu和Tim Lin。台灣大學隊伍則獲得季軍，隊員方孝偉、王綸、李昌偉和林弘崇同樣表現出色。

來賓團體組的冠軍由星光隊奪得，隊員包括林光華、Mike Whuang、辛辰和Patrick Lee。Fore Bros隊伍獲得亞軍，隊員為Brian Fang、Resse Miner、James Raffri和Erich Koenig。輔友隊以Dennis Shen、Michael Leung、Allen Yang和Raymond Chao的出色表現獲得季軍。

在個人總桿方面，Sithu Htun技壓群雄，奪得冠軍。Steven Wei和Duncan Chen分別獲得亞軍和季軍。青少年總桿冠軍由辛學穎奪得，Yi Ping Zheng和Sean Hooven分獲亞軍和季軍。