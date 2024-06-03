南加州中國大專聯合校友會高球賽 淡江大學奪冠
南加州中國大專聯合校友會第20屆高爾夫球友誼賽2日在奇諾岡Los Serrenos Country Club舉行。本屆賽事首次設立青少年組，吸引從13歲至78歲的高球愛好者踴躍參與，展現了各年齡層民眾對高爾夫運動的熱情。
經過一天的激烈比賽，友誼賽於當晚6時30分圓滿落幕。在校友團體組方面，淡江大學隊伍表現優異，奪得冠軍，隊員包括徐超然、徐楷哲、湯瑞龍和Laurence Tung。輔仁大學隊伍緊隨其後，獲得亞軍，隊員有Emily Wang、Scott Wang、Lan Wu和Tim Lin。台灣大學隊伍則獲得季軍，隊員方孝偉、王綸、李昌偉和林弘崇同樣表現出色。
來賓團體組的冠軍由星光隊奪得，隊員包括林光華、Mike Whuang、辛辰和Patrick Lee。Fore Bros隊伍獲得亞軍，隊員為Brian Fang、Resse Miner、James Raffri和Erich Koenig。輔友隊以Dennis Shen、Michael Leung、Allen Yang和Raymond Chao的出色表現獲得季軍。
在個人總桿方面，Sithu Htun技壓群雄，奪得冠軍。Steven Wei和Duncan Chen分別獲得亞軍和季軍。青少年總桿冠軍由辛學穎奪得，Yi Ping Zheng和Sean Hooven分獲亞軍和季軍。
淨桿獎前三名分別由Jandan Yin奪冠，呂世豪獲得亞軍，Frank Wang、Richard Lee和Wilson Chang獲得季軍。最遠洞獎由Allen Yang獲得，而最近洞獎則由Brian Fang、Sally Lee、Jessie Chen和徐楷哲獲得。
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