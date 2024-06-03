我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最低時薪法副作用 墨式快餐店Rubio's關閉加州48門店

黃仁勳：輝達5年內在台灣興建大型設計中心 選址未定

漲薪後這批人卻失業 快餐店Rubio's關閉加州48門店

編譯陳盈霖／即時報導
快餐店魯比歐（Rubio's）將關閉加州48家門市。（Rubio's Coastal Grill 臉書）
快餐店魯比歐（Rubio's）將關閉加州48家門市。（Rubio's Coastal Grill 臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，總部位於加州卡爾斯巴（Carlsbad），因魚炸塔可餅（fish tacos）聞名的連鎖速食魯比歐燒烤（Rubio's Coastal Grill），將關閉加州48家「業績不佳」的分店。這是對加州速食店新一波打擊。該公司發言人在給KTLA聲明中，將「經營成本上升」和「當前商業環境」作為此決定關鍵因素。

5月31日宣布關閉的門市，包括洛杉磯地區24家，聖地牙哥13家和北加州11家分店。聲明中說，「關店決定並不件容易的事，但這是我們戰略計畫必要步驟，該計畫旨在讓魯比歐未來幾年取得更好的成績。」

今年4月AB 1228法案正式生效，將速食店員工最低工資從每小時16元增加至20元，許多業者因此提高菜單價格，甚至解僱員工。然盧比歐聲明中，並未提及該法。

該速食店於1983年，由魯比歐（Ralph Rubio）創立，他在春夏參觀下加州（Baja California）的聖費利佩（San Felipe）吃到魚炸塔可餅後受到啟發，回到家鄉聖地牙哥開設這家店。

接下來30年，該公司業務擴展至整個加州及亞利桑納、內華達、猶他、科羅拉多和佛羅里達等州。然佛羅里達、猶他和科羅拉多州所有門市均於2020年底關閉，同年該公司申請破產保護。如今再關閉加州48家店後，該速食店數量從200多家縮減至86家。

加州 洛杉磯 聖地牙哥

上一則

南加華人區Airbnb出租屋內藏毒235磅 2疑犯被捕

下一則

南加州中國大專聯合校友會高球賽 淡江大學奪冠

延伸閱讀

環境傷皮膚 全美這州最嚴重 加州、亞州分居2、3

環境傷皮膚 全美這州最嚴重 加州、亞州分居2、3
參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留
保留白卡針灸 參眾兩會點頭

保留白卡針灸 參眾兩會點頭
挪用學生旅遊資金 旅行社經紀人被重罰

挪用學生旅遊資金 旅行社經紀人被重罰
金山人語／房價漲愈高 青年躺愈平

金山人語／房價漲愈高 青年躺愈平
洛城新語╱房價漲越高 青年躺越平

洛城新語╱房價漲越高 青年躺越平

熱門新聞

南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31

超人氣

更多 >
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標