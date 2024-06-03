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南加華人區Airbnb出租屋內藏毒235磅 2疑犯被捕

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南加華人區Airbnb出租屋內藏毒235磅 2疑犯被捕

記者沈瑋／阿罕布拉即時報導
阿市警察局查獲的大約235磅的甲基安非他命（冰毒）。（圖片來自阿市警局的社媒）
阿市警察局查獲的大約235磅的甲基安非他命（冰毒）。（圖片來自阿市警局的社媒）

阿罕布拉警局2日透過社媒平台上發布消息，他們在一處用作Airbnb的住宅內查獲了約235磅的甲基安非他命（Methamphetamine，又稱冰毒）。房產記錄顯示，屋主為華人

該房屋位於南加州華人聚集城市阿罕布拉S Ethel Ave 1400號街區。據警方消息，5月24日，清潔人員在該住宅內發現了一些箱子後報警，警察到場後發現箱內裝有毒品。在查看Ring監控攝像頭後，調查人員發現嫌疑人利用一輛U-Haul貨車進行運輸。而警方在現場調查時，這輛貨車恰好返回住宅。

警方當場抓獲兩名嫌疑人，並以涉嫌運輸毒品罪逮捕了他們，目前收押在阿市警局監獄。警方表示，暫時無法透露更多關於嫌疑人身分及本案的其他細節。

記者3日在走訪該街區後了解到，這裡一個寧靜的街區，鄰居們並未察覺這棟房屋有什麼異樣，在看到警方昨日發布的消息後十分震驚。一位華人鄰居表示，不清楚屋主是誰，只是從去年起發現這棟房屋經常有人進出，才知道這裡已被作為Airbnb出租。

根據房產記錄，該房屋是一棟三房兩衛的住宅，2020年時曾以75萬元價格成交。從房屋所有者的姓氏來看，應該為華人。在Airbnb上，該住宅目前仍可接受預訂，7月平均價格為238元一晚，算上120至150元的清潔費及服務費，每晚價格高達300至400元。房主（Host）名下還有多個房屋供出租。

圖為發現毒品的Airbnb。（記者沈瑋/攝影）
圖為發現毒品的Airbnb。（記者沈瑋/攝影）
該住宅目前在Airbnb上仍可預訂。（截自Airbnb）
該住宅目前在Airbnb上仍可預訂。（截自Airbnb）

華人 阿罕布拉 毒品

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