南加州本周將大幅升溫 部分地區預計突破100度

南加州本周將大幅升溫 。（KTLA電視台）

據KTLA電視台3日的天氣預報，南加州 地區在本周晚些時候氣溫將大幅上升；羚羊谷（Antelope Valley）部分區域預計出現強風，氣象部門已對當地發出旅行警告。

加州公路巡警局（CHP）3日透過社交媒體發文提醒，受強風影響，不建議大貨車司機在Quail Lake和Frazier Mountain Rd.路段的5號公路行駛。國家氣象局也針對5號公路走廊也發布了強風警報，預計風速將達到每小時20至35哩，陣風風速可達每小時50哩，強風警報將持續至周二（4日）凌晨3時。

3日，南加 州其它地區預計會有常見的晨間雲層和涼爽氣溫，部分地區可能會有毛毛雨。這種天氣將在周間發生改變，預計南加整個地區將迎來顯著升溫天氣。

從周三（5日）早晨至次日晚，蘋果谷（Apple Valley）和Lucerne谷部分地區、羚羊谷東部，以及Elizabeth Lake和棕櫚谷湖（Lake Palmdale）等地將實施高溫 預警。

根據國家氣象局預測，周三將是本周最熱的一天，一些沙漠地區的氣溫將飆升至106華氏度，內陸帝國的一些山谷和山區氣溫也將超過100度。

國家氣象局敦促車輛駕駛在鎖好車門前，注意檢查車內是否還留有孩童和寵物。居民應保持充足水分，並盡量減少暴露在高溫下的時間，避免中暑，年長者、孕婦、孩童尤其需要注意。