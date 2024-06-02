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第20屆大專盃高球賽 近80位好手參賽

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
（左起）呂世豪、吳典龍、張正育、方孝偉、廖瓔蓮、于仁豪為比賽開球。（記者啟鉻／攝影）
（左起）呂世豪、吳典龍、張正育、方孝偉、廖瓔蓮、于仁豪為比賽開球。（記者啟鉻／攝影）

第20屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽2日在奇諾岡舉辦，駐洛杉磯台北經文處副處長張正育為比賽開球。活動主辦方南加州中國大專聯合校友會會長吳典龍表示，有近80位選手參賽，最大年逾七旬。總幹事謝中丞介紹，為培養下一代，這次比賽特別設立青少年組，最小年齡13歲，提供專門獎品，希望更多年輕人參與。比賽結束後，還將舉行頒獎晚宴。

比賽在奇諾岡市歷史悠久的Los Serranos Country Club高爾夫球場（南球場）舉行。張正育副處長，以及會長吳典龍、律師方孝偉、僑務委員于仁豪、活動總召集人廖瓔蓮、僑務諮詢委員呂世豪等為比賽開球。比賽開幕司儀由彭麗玲擔任。吳典龍表示，本屆賽事報名非常踴躍，百餘位選手希望參與，但球場只限80人比賽。2017年的比賽曾出現一桿進洞大獎，獎品是一輛寶馬車（BMW），也希望本次比賽能出現同樣獲獎者。參賽者在第九洞和第17洞一桿進洞，可分別獲得新世紀寶馬贊助的寶馬車或者賓士之家贊助的賓士車。在第六洞和第12洞一桿進洞，可獲得中華航空公司提供台北-洛杉磯來回商務艙機票一張，或長榮航空公司提供的台北-洛杉磯來回皇璽桂冠艙機票一張。

總幹事謝中丞表示，為培養年輕一代對高爾夫球運動興趣，這次比賽特別設立青少年組。他說，部分亞裔家庭從小開始培養孩子打高爾夫球，因為亞裔選手在這項運動，比較容易與西方人競爭。因此校友會鼓勵成員子弟參加比賽。本次比賽中，年輕參賽者打球水平很高，今後也可能會成為高爾夫球職業選手。為鼓勵這些年輕人，比賽主辦者提供青少年組參賽者很多獎品。

據悉，本屆聯誼賽比賽項目包括校友團體組、來賓團體組、個人總桿、青少年總桿、淨桿獎、最遠距離獎及最近洞獎。比賽四個組別是校友團體組、來賓團體組、個人組、青少年組（20歲以下）。

洛杉磯 亞裔 加州

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