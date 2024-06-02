今年首例 洛縣發現帶病毒蚊 可致長者癱瘓、腦炎

洛杉磯縣發現今年首例西尼羅病毒(West Nile Virus)。（pexels）

洛杉磯 縣衛生局1日證實，他們已從蚊子捕捉器中提取到西尼羅病毒(West Nile Virus)陽性，這是洛杉磯縣今年發現的首例樣本。該病毒可能導致長者和患有慢性疾病的人出現腦膜炎、腦炎或癱瘓等嚴重併發症。

該病毒陽性樣本是從洛杉磯縣西聖費南度谷（San Fernando Valley）溫內特卡地區（Winnetka）的蚊蟲捕捉器中收集，證實該地區的蚊群體內，攜帶西尼羅病毒。

西尼羅病毒是一種由西尼羅河病毒屬（Flavivirus genus）引起的疾病，主要透過蚊子叮咬傳播給人類。這種病毒最初在非洲西尼羅河流域被發現，因此得名。在一些情況下，該病毒也可以透過輸血或器官移植傳播。

大洛杉磯縣病媒控制科（the Greater Los Angeles County Vector Control District，簡稱GLACVCD）表示，能夠傳播西尼羅病毒的庫蚊（Culex mosquito），在黃昏和黎明時最活躍。由於目前尚無針對該病毒的人類疫苗，居民可使用驅蟲劑預防叮咬。聯邦疾病防治中心 (CDC)推薦含有活性成分避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535或檸檬桉油（ Lemon Eucalyptus Oil）的產品。

大多數感染西尼羅病毒的人，通常不會出現症狀或只有輕微症狀，例如發燒、肌肉疼痛和疲勞。但50歲以上的人和患有慢性疾病者，可能會出現更嚴重的病症，會影響大腦和脊髓，導致腦膜炎、腦炎或癱瘓。

GLACVCD學技術服務主任Steve Vetrone表示，早期發現，對居民採取預防行動至關重要。他提醒每個人保護自己免受叮咬，並清除自家周圍可能滋生蚊蟲的積水區域。

GLACVCD建議採取以下額外防護措施：清除堵塞的雨水槽、雨桶、廢棄輪胎、水桶、水槽或任何其他能存水超過一周的物品積水；確保游泳池、水療中心和池塘得到妥善維護；每周更換寵物 餐具、鳥浴盆和其他小容器中的水；從當地病媒控制區申請食蚊魚，並將其放置在觀賞池塘；致電562-944-9656向GLACVCD報告附近被廢棄的泳池（呈綠色）。

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