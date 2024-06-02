我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

紐約市「以色列日」遊行 警：違規者零容忍立即逮捕

今年首例 洛縣發現帶病毒蚊 可致長者癱瘓、腦炎

洛杉磯訊
洛杉磯縣發現今年首例西尼羅病毒(West Nile Virus)。（pexels）
洛杉磯縣發現今年首例西尼羅病毒(West Nile Virus)。（pexels）

洛杉磯縣衛生局1日證實，他們已從蚊子捕捉器中提取到西尼羅病毒(West Nile Virus)陽性，這是洛杉磯縣今年發現的首例樣本。該病毒可能導致長者和患有慢性疾病的人出現腦膜炎、腦炎或癱瘓等嚴重併發症。

該病毒陽性樣本是從洛杉磯縣西聖費南度谷（San Fernando Valley）溫內特卡地區（Winnetka）的蚊蟲捕捉器中收集，證實該地區的蚊群體內，攜帶西尼羅病毒。

西尼羅病毒是一種由西尼羅河病毒屬（Flavivirus genus）引起的疾病，主要透過蚊子叮咬傳播給人類。這種病毒最初在非洲西尼羅河流域被發現，因此得名。在一些情況下，該病毒也可以透過輸血或器官移植傳播。

大洛杉磯縣病媒控制科（the Greater Los Angeles County Vector Control District，簡稱GLACVCD）表示，能夠傳播西尼羅病毒的庫蚊（Culex mosquito），在黃昏和黎明時最活躍。由於目前尚無針對該病毒的人類疫苗，居民可使用驅蟲劑預防叮咬。聯邦疾病防治中心(CDC)推薦含有活性成分避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535或檸檬桉油（ Lemon Eucalyptus Oil）的產品。

大多數感染西尼羅病毒的人，通常不會出現症狀或只有輕微症狀，例如發燒、肌肉疼痛和疲勞。但50歲以上的人和患有慢性疾病者，可能會出現更嚴重的病症，會影響大腦和脊髓，導致腦膜炎、腦炎或癱瘓。

GLACVCD學技術服務主任Steve Vetrone表示，早期發現，對居民採取預防行動至關重要。他提醒每個人保護自己免受叮咬，並清除自家周圍可能滋生蚊蟲的積水區域。

GLACVCD建議採取以下額外防護措施：清除堵塞的雨水槽、雨桶、廢棄輪胎、水桶、水槽或任何其他能存水超過一周的物品積水；確保游泳池、水療中心和池塘得到妥善維護；每周更換寵物餐具、鳥浴盆和其他小容器中的水；從當地病媒控制區申請食蚊魚，並將其放置在觀賞池塘；致電562-944-9656向GLACVCD報告附近被廢棄的泳池（呈綠色）。

更多有關蚊子常見的室內和室外來源和解決方案建議，可訪問bit.ly/diy-mosquito-solutions

洛杉磯 聯邦疾病防治中心 寵物

上一則

洛杉磯規模3.5地震 華人區震感較強

延伸閱讀

洛杉磯規模3.5地震 華人區震感較強

洛杉磯規模3.5地震 華人區震感較強
紀念六四35周年 在美人權人士收到死亡威脅

紀念六四35周年 在美人權人士收到死亡威脅
郵差遭狗襲擊 洛杉磯去年排第一

郵差遭狗襲擊 洛杉磯去年排第一
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
管道間火警癱瘓全大樓 學者指防火管理被忽略

管道間火警癱瘓全大樓 學者指防火管理被忽略

熱門新聞

報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」
「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價

「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」