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洛杉磯規模3.5地震 華人區震感較強

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洛杉磯規模3.5地震 華人區震感較強

洛杉磯訊
洛杉磯地區2日上午發生規模3.5地震。（KTLA截圖）
洛杉磯地區2日上午發生規模3.5地震。（KTLA截圖）

洛杉磯地區2日上午發生規模3.5地震，震央位於南巴沙迪那（South Pasadena）以南偏西方向（south-southwest ）約四公里處。巴沙迪那和阿罕布拉等華人聚居城市震感較強。國家地質調查局（USGS）發布的初步報告顯示，地震深度約為11.3公里。

據KTLA電視台報導，這次地震發生在2日上午約9時56分。地震學家瓊斯（Dr. Lucy Jones)當時正在南巴沙迪那，她在社群平台上表示，這次地震的特點是「突然而短暫」，並指出地震的震源是東西向的推進斷層活動，類似於1987年的Whittier Narrows地震，但此次地震發生在上次震區的西側。

KTLA電視台的一位主管維爾戈倫（Peter Wilgoren）描述，地震感覺就像有人「將音叉放到整個房子上」，但截至目前，尚未收到任何人員受傷或財物損害報告。

在聖蓋博谷地區居民感覺震感較強，華人較多的阿罕布拉市，有華裔居民表示，感到明顯震感。但相對較遠的內陸地區，很多居民似乎未感覺有地震發生。有地震專家預測，未來洛杉磯地區可能會有較大規模地震發生，居民要保持警覺，尤其是在地震發生後，檢查住所和周邊環境是否有任何損害或危險。

地震 阿罕布拉 洛杉磯

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