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美西黃埔親友會 慶祝建校百年 傳承先輩遺志

記者楊青/洛杉磯即時報導
美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們向父輩致敬。（記者楊青/攝影）
美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們向父輩致敬。（記者楊青/攝影）

美西中華民國黃埔親友聯誼會慶祝中華民國陸軍官校建校100周年大型紀念活動1日在洛僑文教中心盛大舉辦，來自南加州以及全國各地的黃埔親友匯集一堂，吹響軍號，高唱校歌，緬懷先輩偉績，重溫黃埔精神，血脈源，黃埔情，百年不衰。

洛僑中心大禮堂1日下午座無虛席，來自南加州、紐約、芝加哥和拉斯維加斯等地的黃埔親友共襄盛舉，超過120分鐘的活動高潮迭起。洛杉磯臺北經濟文化辦事處副處長張正育、僑教中心主任陳敏永、聯邦眾議員趙美心、中華會館主席李金生以及聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳等出席紀念活動。

美西中華民國黃埔親友聯誼會理事長王竹青致辭表示，慶祝黃埔建校100週年，再現黃埔精神。他說，國父孫中山先生領導的國民革命，創建亞洲第一個民主共和國，但民國成立之後，依然軍閥割據，外強欺壓，正如國父當時所說「我們有革命人，可惜沒有革命軍」，所以民國13年，中山先生創立了黃埔軍校，黃埔大門上書「升官發財前往他處，貪生怕死不入此門」，這個就是基本的黃埔精神，愛國、愛民、為主義和思想而奮鬥不息。

王竹青表示，無論中華民國或中華人民共和國，很多名將都是黃埔校友，足見黃埔軍校教育成功，黃埔精神至今依然閃耀。今天中華民國在台澎金馬，也正是依靠年輕一代的黃埔校友，繼續保護海峽兩岸平安。他說，在紀念父輩的同時，也期望國民和校友將黃埔精神發揚光大。

美西中華民國黃埔親友聯誼會會長謝傳佐表示，100周年的紀念活動是所有黃埔親友的心願，向父輩們致以崇高敬意。她特別感謝南加州20個社團的參與和歌唱表演，同時還有大型的中華民國抗戰史郵票紀念展。

33名獲得表彰的黃埔後代上台為父輩點燃蠟燭，向父輩致敬。他們表示，父輩們投身黃埔，灑熱血，不懼犧牲，為的就是在中華民國的旗幟之下國家統一，民族生存，黃埔百年，正是中華民國的血淚史，父輩雖已化作時光永恆，但夜空裡的群星，依然引領中華民國走正確的方向。

張正育致辭表示，黃埔的校史和中華民國立國建國、甚至發展的歷史息息相關，沒有黃埔就沒有中華民國，黃埔校友先烈們犧牲奉獻，中華民國才有今天的自由民主和經濟發展。他特別代表中華民國政府感謝黃埔校友先輩，以及黃埔軍校家屬們一直支持中華民國，相信在黃埔校友和親友支持下，中華民國繼續茁壯發展。

紀念活動上，美軍代表向中華民國陸軍官校南加州會長陳百齊等頒發美軍簽名匾，重溫美軍和國軍並肩戰鬥友誼。

紀念活動由林慧懿、羅再陵主持，中華旗隊協辦，南加州20多個團體先後登臺演唱了愛國歌曲。

美軍代表（左三）向中華民國陸軍官校南加州會長陳百齊等頒發美軍簽名匾，重溫美軍和國...
美軍代表（左三）向中華民國陸軍官校南加州會長陳百齊等頒發美軍簽名匾，重溫美軍和國軍並肩戰鬥友誼。（記者楊青/攝影）
慶祝中華明國陸軍官校黃埔建校100周年大型紀念活動1日在洛杉磯華僑文教中心盛大舉...
慶祝中華明國陸軍官校黃埔建校100周年大型紀念活動1日在洛杉磯華僑文教中心盛大舉辦，中華旗隊向先烈致敬。（記者楊青/攝影）
慶祝中華明國陸軍官校黃埔建校100周年大型紀念活動1日在洛杉磯華僑文教中心盛大舉...
慶祝中華明國陸軍官校黃埔建校100周年大型紀念活動1日在洛杉磯華僑文教中心盛大舉辦，現場座無虛席。（記者楊青/攝影）
美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們以歌唱黃埔校歌向父輩致敬。（記者楊青/攝影）
美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們以歌唱黃埔校歌向父輩致敬。（記者楊青/攝影）
33名獲得表彰的黃埔後代上臺，為他們的父輩點燃蠟燭，向父輩致敬。（記者楊青/攝影...
33名獲得表彰的黃埔後代上臺，為他們的父輩點燃蠟燭，向父輩致敬。（記者楊青/攝影）
美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們向父輩致敬。（記者楊青/攝影）
美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們向父輩致敬。（記者楊青/攝影）
黃埔六期校友王南屏的女兒王敏（右）撰寫書法緬懷父輩。（記者楊青/攝影）
黃埔六期校友王南屏的女兒王敏（右）撰寫書法緬懷父輩。（記者楊青/攝影）

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