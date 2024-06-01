「青春養成記」華人母女現身迪士尼 還有衍生美食品嘗

動畫電影「青春養成記」(Turning Red）中華人媽媽和女兒的真人形象，將亮相迪士尼冒險樂園。（迪士尼提供）

動畫電影「青春養成記 」(Turning Red）中華人 媽媽和女兒的真人形象，將亮相迪士尼 冒險樂園，這是持續到8月4日的皮克斯嘉年華（Pixar Fest）活動的一部分。喜歡該電影的華人，可去冒險樂園和這兩個角色合影打卡，同時在皮克斯嘉年華裡，還能體驗各種從皮克斯電影獲得靈感創作的美食，包括「青春養成記」紅色小熊貓衍生的豬肉蔬菜包配辣椒蒜醬。

「青春養成記」講述13歲華人女孩李美玲有些笨拙，卻自信滿滿。美玲一邊要做聽話的孝順女兒，一邊又要面對青春期的矛盾混亂。迪士尼冒險樂園根據這部電影打造多款美食，除包子外，還有多層巧克力布朗尼和紐約起司蛋糕，上面還撒上橙色和紅色奶油乳酪糖霜。配有覆盆子玫瑰茶、白蔓越莓、酸橙汁及櫻桃糖漿製成的U Cooler非酒精飲料。角色人物也會在不同時段現身皮克斯嘉年華活動，這是繼木蘭後的又一華人卡通形象。

皮克斯嘉年華持續到8月4日，活動包括皮克斯伙伴慶典游行和「永遠在一起」皮克斯夜間奇觀。有充滿色彩缤紛的裝飾和嘉年華主題菜單，客人能在冒險樂園內體驗六個「皮克斯主題食品和飲料」市場。每個市場的主題對應不同的電影名字如「Luca」、「料理鼠王」、「青春養成記」、「心靈奇旅」等，游客們能從嘉年華的菜單中，挖掘大量皮克斯主題美味。