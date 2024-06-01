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FASCA聖地牙哥分會 走入校園宣傳台灣文化

聖地牙哥訊
活動策劃人漢芯羽(右二)教小朋友做手作。（橙僑中心）
活動策劃人漢芯羽(右二)教小朋友做手作。（橙僑中心）

聖地牙哥Doyle國小於5月舉辦國際文化節，海外青年文化大使協會聖地牙哥分會(FASCA-SD)精心設立台灣攤位，向社區居民、國小師生與家長推廣台灣文化。當天共有10位FASCA-SD青年文化大使參加，活動內容由青年文化大使漢芯羽(Ashley Han)策劃，諮詢導師曾詩韻與柳靜娟、助理導師劉震晏共同協助。

漢芯羽表示，FASCA-SD很榮幸受邀到Doyle小學設立台灣攤位，透過這個機會她不但學習領導技巧及團隊合作，也將過去培訓所學的台灣文化及精神推廣給社區，她覺得很有意義。漢芯羽在台灣攤位上看到很多人聚精會神地聽FASCA青年文化大使介紹台灣，也很熱烈地參與各種體驗活動。她相信活動結束後，將會有更多人更認識、更喜愛台灣。

FASCA-SD的展示攤位位分為文化區、手作區、遊戲區及美食區。除了介紹台灣地理、環境及美食外，更強調台灣與世界的連結，讓社區人士知道台灣產業的重要性。漢芯羽也利用台灣黑熊等文化元素作為小朋友創作材料，讓與會小朋友透過手作，加強對台灣的印象與認識。在遊戲區，漢芯羽設計了打彈珠、丟沙包等傳統夜市遊戲，也加進扯鈴、打陀螺等童玩體驗，設計闖關遊戲卡及獎品，大家玩得不亦樂乎。

Doyle小學家長李卉華表示，她很高興今年有FASCA-SD加入，不但讓台灣攤位更具特色，也洋溢青春氣息。李卉華強調，今年看到FASCA台裔青年熱情參展，讓她看到未來的希望。同時，這次活動很感謝99大華贊助許多台灣零食，讓社區居民有機會可以品嚐台灣味。精心設計的攤位、多元的文化體驗，讓台灣攤位沒有冷場時刻，成為寓教於樂的最Fun攤位，更獲遊園人士連連好評。

FASCA諮詢導師曾詩韻表示，FASCA培訓以「領導、服務、文化、傳承」 為核心，這次活動除了讓青年文化大使學習領導統御、推廣台灣文化，也希望透過這場活動能讓更多在地台灣鄉親認識FASCA，與台裔新世代緊密連結。

當天與會的台灣家長也紛紛表示，今年台灣攤位不僅聚集大量人潮，也成功吸引大家的注意力，希望未來能有機會繼續與FASCA合作，一起宣揚台灣文化與精神。 

聖地牙哥Doyle國小國際文化節，介紹臺灣美食給小朋友。（橙僑中心）
聖地牙哥Doyle國小國際文化節，介紹臺灣美食給小朋友。（橙僑中心）
聖地牙哥Doyle國小5月國際文化節，FASCA聖地牙哥分會精心設立台灣攤位。前...
聖地牙哥Doyle國小5月國際文化節，FASCA聖地牙哥分會精心設立台灣攤位。前排左一至二為諮詢導師柳靜娟與曾詩韻，後排右一為助理導師劉震晏。（橙僑中心）

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