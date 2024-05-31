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南加台美救助會關愛華人長者 送出200份新鮮蔬果

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動」。（記者張宏／攝影）
南加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動」。（記者張宏／攝影）

加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動」，準備了200份新鮮蔬菜水果、乾糧及生活實用物資，關懷華人社區70歲以上長者，為5月亞裔傳統月圓滿落幕劃上句號。

當日中午洛僑文教中心門前大排車龍，經文處副處長張正育、僑教中心主任陳敏永、南加州台美急難救助協會會長田詒鴻和救助協會秘書長陳玲華等人，帶領義工們將一車車的物資搬運到長者們的車上，現場一片忙碌景象。

田詒鴻表示，這是協會首次專為華人社區長者舉辦的活動，選擇適合他們口味的蔬菜、水果和罐頭等日常食品，旨在滿足長者基本生活需求，同時表達對他們的尊重和感激。活動成功舉辦有賴於經文處和僑教中心的支持和各個合作社團義工的幫助，希望未來協會能一年舉辦兩次，覆蓋更多有需要的華人長者們。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處是該項活動的指導單位，副處長張正育表示，5月亞太裔傳統月也包括台美人傳統周，舉辦送物資活動很有意義。急難救助協會和參與社團充分展示海外台灣人與人為善的本性。其中一些人在功成名就後依然不忘回饋社區，照顧社區長輩，感念他們對社區的貢獻。

救助協會秘書長陳玲華表示，這是一次跨社團的活動，南加有四個急難救助協會，河濱急難協會提供了當地新鮮蔬果，以及很多贊助廠商也捐助了不同的物資。採辦前也和慈濟取經，選擇更符合華人習慣和實用的物品，如新鮮蔬菜水果和棉被襪子等物品花色繁多。現場200份蔬果總重量將近4000磅，都是義工們整理發放，且採用得來速（Drive Through）的方式，不僅發放更快捷且也照顧長者的隱私。

召集人徐洸玲表示，很多華人長者很需要這樣的幫助，有些長者沒有車子，自己拉著小推車來領取物資。和其他族裔不同，多數華人長者通常鮮有發聲機會，太多長者需要被看到。通過成功舉辦這次活動，也振奮協會和僑社的信心，未來還會繼續舉辦類似的公益活動，幫助這些社區長者。

協辦單位是內陸僑界急難救助協會，合辦單位有羅省中華會館、大洛杉磯台灣會館、洛杉磯台美商會、加州台灣同鄉聯誼會、世華工商婦女企管協會南加州分會和大洛杉磯分會、南加州台灣旅館業同業公會、北美華人會計師協會、羅蘭崗獅子會、亞美會計研究發展基金會、聖瑪利諾華人協會、美國客家聯合會、 南加州台灣客家會、美國加州客家會、哈崗華夏獅子會、南加州台灣人長輩會（排名不分先後）。贊助單位有Lucky Farms、新台灣食品、Sunshine Int'l Corp.、許氏人參、Island Pacific Supermarket、老董食品公司。

南加州台美急難救助協會會長田詒鴻（右）現場組織。（記者張宏／攝影）
南加州台美急難救助協會會長田詒鴻（右）現場組織。（記者張宏／攝影）
一車物資包括新鮮蔬菜水果、乾糧及生活實用品。（記者張宏／攝影）
一車物資包括新鮮蔬菜水果、乾糧及生活實用品。（記者張宏／攝影）
南加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動...
南加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動」。（記者張宏／攝影）
活動匯集各個僑團，彰顯團結和愛心。（記者張宏／攝影）
活動匯集各個僑團，彰顯團結和愛心。（記者張宏／攝影）
羅斯密華人長者（左）乘坐社區車來領取物資。（記者張宏／攝影）
羅斯密華人長者（左）乘坐社區車來領取物資。（記者張宏／攝影）
南加州台美急難救助協會秘書長陳玲華（左）和召集人徐洸玲。（記者張宏／攝影）
南加州台美急難救助協會秘書長陳玲華（左）和召集人徐洸玲。（記者張宏／攝影）
經文處副處長張正育和僑教中心主任主任陳敏永親歷親為，搬運物資到長者的車上。（記者...
經文處副處長張正育和僑教中心主任主任陳敏永親歷親為，搬運物資到長者的車上。（記者張宏／攝影）
參與社團的男士們承擔大部分體力工作。（記者張宏／攝影）
參與社團的男士們承擔大部分體力工作。（記者張宏／攝影）

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