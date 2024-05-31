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洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

洛杉磯訊
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

五名中國公民被聯邦被捕並將於13日下午提審，他們被指控參與大規模跨太平洋盜版蘋果公司產品計劃（Counterfeit Apple Inc. device scheme），其中包括欺詐性退貨數千支蘋果手機和平板電腦（iPhone、iPad）和其他蘋果產品，並給這家總部位於庫比蒂諾的科技公司造成了至少1230 萬美元的損失。

聯邦大陪審團在 5 月 23 日發回並於今天解封的 22 項起訴書中對以下被告提出指控：

楊松（Yang Song，音譯，下同），40歲，Corona市居民，被指控為頭目；江軍偉（Junwei Jiang），37 歲，東洛杉磯人；胡正軒（Zhengxuan Hu），26 歲，阿罕布拉居民；林玉山（Yushan Lin），30 歲，Corona市居民；邢淑儀（Shuyi Xing），34 歲，Corona市居民。

所有被告均被控一項串謀電信罪、詐欺和郵件詐欺罪、一項嚴重身分盜竊罪、七項電匯詐欺罪、12 項郵件詐欺罪以及一項共謀販運假冒商品罪。

他們於5月30日（本週四）被捕，預計今日31日下午在洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。

根據起訴書，至少從 2015 年 12 月到 2024 年 3 月，楊松和江軍偉與中國的同謀合作，向他們和其他美國同謀運送盜版蘋果手機和平板電腦及其他設備。這些假冒的 Apple產品看起來像是正品，其識別碼與在北美銷售的正版的蘋果產品的編號相匹配，並且是由真人擁有的，可以透過蘋果製造商保修和蘋果延長保修計畫進行保修。

據稱，被告隨後以欺詐手段將盜版蘋果手機和平板電腦（iPhone、iPad）和其他設備向蘋果公司退貨，好像是正品並且是合法購買的，有資格享受 Apple 的保修計劃，並且好像他們是蘋果設備的合法擁有者。被告據稱返還的假冒設備上的真實識別號碼和序列號，旨在本質上模仿美國各地真人擁有的真正的蘋果產品，欺騙了蘋果產品的保修計劃，並可能剝奪蘋果設備的合法所有者的保修服務以及他們合法享有的福利。

洛杉磯五名中國公民用盜版蘋果手機假冒正版手機退貨騙錢。（示意圖，本報檔案照）
洛杉磯五名中國公民用盜版蘋果手機假冒正版手機退貨騙錢。（示意圖，本報檔案照）

詐欺 盜版 Apple

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