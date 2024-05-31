洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

五名中國公民被聯邦被捕並將於13日下午提審，他們被指控參與大規模跨太平洋盜版 蘋果公司產品計劃（Counterfeit Apple Inc. device scheme），其中包括欺詐性退貨數千支蘋果手機和平板電腦（iPhone、iPad）和其他蘋果產品，並給這家總部位於庫比蒂諾的科技公司造成了至少1230 萬美元的損失。

聯邦大陪審團在 5 月 23 日發回並於今天解封的 22 項起訴書中對以下被告提出指控：

楊松（Yang Song，音譯，下同），40歲，Corona市居民，被指控為頭目；江軍偉（Junwei Jiang），37 歲，東洛杉磯人；胡正軒（Zhengxuan Hu），26 歲，阿罕布拉居民；林玉山（Yushan Lin），30 歲，Corona市居民；邢淑儀（Shuyi Xing），34 歲，Corona市居民。

所有被告均被控一項串謀電信罪、詐欺 和郵件詐欺罪、一項嚴重身分盜竊罪、七項電匯詐欺罪、12 項郵件詐欺罪以及一項共謀販運假冒商品罪。

他們於5月30日（本週四）被捕，預計今日31日下午在洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。

根據起訴書，至少從 2015 年 12 月到 2024 年 3 月，楊松和江軍偉與中國的同謀合作，向他們和其他美國同謀運送盜版蘋果手機和平板電腦及其他設備。這些假冒的 Apple產品看起來像是正品，其識別碼與在北美銷售的正版的蘋果產品的編號相匹配，並且是由真人擁有的，可以透過蘋果製造商保修和蘋果延長保修計畫進行保修。