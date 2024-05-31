華人歌手井夢鶴 唱響天使合唱團

天使合唱團（Angeles Chorale）日前在巴沙迪那舉辦女性作曲家音樂會，華人獨唱歌手井夢鶴在演唱。（井夢鶴提供）

天使合唱團（Angeles Chorale）日前在巴沙迪那（Pasadena）舉辦主題為「多樣性的維度」（Dimensions Of Diversity）女性作曲家音樂會，華人歌手井夢鶴的獨唱表演，獲得現場陣陣掌聲。

天使合唱團1975年創立，1987年與北嶺州大的Masterworks Chorale合唱團合併，先後參加過洛杉磯 愛樂樂團、芭芭拉史翠珊音樂會、朱莉安德魯斯音樂會和久石讓交響音樂會等多場演出。來自中國河南的井夢鶴，三年前來加州 藝術學院進修，獲得聲樂碩士學位。後來又成功通過了面試加入天使合唱團，並且獲得獨唱機會。

井夢鶴獨唱韓國作曲家Hyo WonWoo的作品Pal So Seong，同時和德國與海地的歌手一起用各自的母語演繹作曲家Mbuso Ndlovu的作品Ngothando（isiZulu ）。她說，很喜歡合唱團的演出主題，6月初她還會在洛杉磯出演新音樂歌劇 公司Overtone Industries的歌劇「歌舞想像國度」(Songs and Dances Imaginary Lands）。這部作品也入圍今年洛杉磯歌劇節。井夢鶴將出演女高音聲部，也是該聲部唯一的演唱者和華人。

出演「歌舞想像國度」的面試門檻很高，不僅要考肢體表演，還有多種曲風演唱，為此她準備了很久。這部歌劇不是純美聲唱法，結合不同現代音樂風格，她在中國豐富的表演經驗和在聲樂創作獲得的獎項，都幫助她最終獲得了這份工作。