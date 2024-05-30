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洛縣檢察長競選人霍克曼 深入華人社區 司法界大咖力挺

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman，右講者）30日深入華人社區。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman，右講者）30日深入華人社區。（記者楊青/攝影）

在多達12人的初選競爭中脫穎而出的洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman），乘勝追擊衝刺決選，30日深入華人社區。霍克曼呼籲廣大華人和亞裔選民和他一起並肩作戰，在今年11月的決選中，重建洛杉磯健康司法系統，重拾安全社區。

洛縣前檢察長庫利（Steve Cooley）、洛縣法官Craig J. Mitchell、前法官David S. Milton、聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、亞凱迪亞市長April Verlato、市議員鄭博仁、王愛琳、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti以及南加州僑界和工商界代表百餘人出席活動。現場不少華人企業家為霍克曼慷慨解囊，他們表示，希望霍克曼在今年11月大選中旗開得勝，洛縣重返健康司法秩序。

霍克曼感謝大家的支持。他特別提到得到庫利、Milton、Mitchell三位司法界人士的背書。Milton、Mitchell在今年的初選中曾是霍克曼的對手，但兩人敗選後，雙雙轉為支持霍克曼。

霍克曼表示，他挑戰賈斯康，是因為賈斯康已背離公眾利益，賈斯康不僅沒有給公眾提供安全，還以犯罪人和他們家屬利益為優先，走到公眾和受害人的對立面。

霍克曼認為，洛縣亞裔社區近年直線上升的財產犯罪和針對亞裔的仇恨犯罪，賈斯康的司法改革，絕對脫不了關係。比如疫情期間，有人在鑽石吧社區活動中公開謾罵華人，但賈斯康卻讓其逍遙法外，這種做法給社區錯誤信息，變向助長仇恨犯罪。

霍克曼表示，洛縣的優良治安不用追溯到幾十年前，就在庫利和雷西在任檢察長時期，洛杉磯縣就是一個人民能夠安居樂業的地方，警察和檢察官良好合作、人民得到保護、受害者的家屬得到支持、犯罪受到懲罰，這是司法正義的精髓。但這一切，在賈斯康任內都被徹底顛覆，艾爾蒙地市兩位警員在執法過程中，被賈斯康提前釋放出獄的累犯槍殺，就是血淋淋的案例。

華洋民選官員和企業及社區代表，紛紛表達他們支持霍克曼的理由。羅省中華總商會主席暨洛杉磯縣警局後備役警官莊佩源、洛縣地檢署副檢察官Lustig的華裔太太Sharon Ngan作為霍克曼華裔社區召集人，數月來馬不停蹄為霍克曼助選。莊佩源表示，他在洛杉磯居住幾十年，從來沒有感受過治安如此糟糕；他35年居住在西洛杉磯良好社區，最近兩次被賊入室盜竊，洛縣治安不佳，可見一斑。

前洛杉磯檢察長庫利（左站者）30日親自為霍克曼助選。（記者楊青/攝影）
前洛杉磯檢察長庫利（左站者）30日親自為霍克曼助選。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman，前左三）30日深入華人...
洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman，前左三）30日深入華人社區，呼籲廣大華人和亞裔選民和他一起并肩作戰。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）30日深入華人社區，呼...
洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）30日深入華人社區，呼籲廣大華人和亞裔選民和他一起并肩作戰。（記者楊青/攝影）

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