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新絲路中國國際兒童模特兒大賽 洛杉磯賽區盛大閉幕

洛杉磯訊
楊洋（右五）代表主辦方，接受孫偉（右4）頒發的賀狀。（本報記者╱攝影）
楊洋（右五）代表主辦方，接受孫偉（右4）頒發的賀狀。（本報記者╱攝影）

第20屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽，美國洛杉磯賽區總決賽及頒獎盛典，日前在聖蓋博市喜來登酒店舉行。81組選手在「絲路極光」的夢幻舞台上華麗綻放。洛杉磯賽區的優秀選手，將在6月初赴紐約進行全美總決賽，還會在今年8月赴北京，在長城腳下進行全球總決賽。

本屆大賽洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟獨家主辦，並由新絲路（美國）超模學院四大校區共同協辦。同時新絲路（美國）超模學院，也是新絲路產業集團唯一指定的賽前訓練機構。

頒獎典禮上，中美華戲劇聯盟創辦人楊洋代表主辦方，接受吳忠國代表洛杉磯縣政府、聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、美國南加州華人社團聯合會執行長林連連、南加州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉等，向主辦單位中美華戲劇聯盟頒發賀狀，表彰聯盟多年來的努力付出，為華裔少年搭建優質賽事平台，幫助孩子們實現「點亮奇夢」的心願。

創辦人楊洋、演員Patrick Ip擔任主持。比賽分為「新絲路logo服」、「自選服飾」、「禮服」三個環節組成。評審們透過外表身材、T台走秀、服裝造型、音樂表現力等進行評分，同時還有組委會的額外分。經過激烈的比拼，各年齡組的冠軍為，3-5歲組Charlene Liu、Aries Liu。6-7歲組Scarlett Liu、Ryan Alexander Young。8-9歲組Charlotte Cong、Nicholas Liu。10-14歲組Claire Wang 、Edwin Liu。15-17 歲組Celine Xin。親子組Winnie Li（母親）與Ella Ye（女兒）。

洛杉磯賽區決賽評審分別為AKFN Australia Kids Fashion Week負責人Dyllan Yu；中國國際標準舞總會（CBDF）國際評審CC CHEN；CIP註冊國際認證模特兒導師王藝霖；好萊塢簽約演員石榴；好萊塢知名模特兒Lindsay Rienstra；美國職業舞蹈冠軍Marek Klepadlo；美國職業舞蹈冠軍Nina Zhiting Yang；中國亞洲電影節最佳演員張寧益。

新絲路是中國時尚產業的領軍企業，新絲路中國國際少兒模特兒大賽是具有國際影響力的兒童賽事舞台，美國總賽區由新絲路產業集團及美國J.I.A. 國際文化傳媒集團、美國舞者協會主辦。

圖為部分獲獎者上台領獎。（本報記者╱攝影）
圖為部分獲獎者上台領獎。（本報記者╱攝影）
圖為部分獲獎者上台領獎。（本報記者╱攝影）
圖為部分獲獎者上台領獎。（本報記者╱攝影）
創辦人楊洋（中）、Patrick Ip（左）接受Arcadia市議員王愛琳頒獎。...
創辦人楊洋（中）、Patrick Ip（左）接受Arcadia市議員王愛琳頒獎。（本報記者╱攝影）
圖為部分獲獎者上台領獎。（本報記者╱攝影）
圖為部分獲獎者上台領獎。（本報記者╱攝影）

洛杉磯 加州 聖蓋博

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