亞馬遜在南加內陸 將開設首家當日配送藥房

亞馬遜在加州科洛那開設首家當日藥房配送中心。（ABC7）

據ABC7電視台報導，亞馬遜 （Amazon）近日宣布在南加 內陸帝國科洛那市（Corona）開設首家藥房，為處方藥提供當日送達服務。此舉標誌亞馬遜在提升醫療服務可及性和便利性方面，邁出重要一步。

亞馬遜藥房管理副總裁洛夫（John Love）表示，網上買藥與在亞馬遜上網購商品類似，比如網購書或高爾夫球桿。他指出，全美有近一半的居民，因負擔不起或取得藥物不方便，無法按處方服藥，亞馬遜希望通過提供更便捷的當日送達服務，來解決這一困擾。

開設在河濱縣科洛那市的藥房，獨特之處在於它緊鄰一個亞馬遜的當日配送中心，服務範圍包括內陸帝國和大洛杉磯 地區。患者只需請醫生向藥房發送處方，亞馬遜的藥劑師就會接收並加以臨床審查，然後通知患者選擇使用保險或現金支付，最後將藥物送達患者提供的地址。

亞馬遜藥房還將提供如Ozempic等受歡迎的減肥藥。禮來公司（Eli Lilly）生產的治療糖尿病藥物Mounjaro，也選擇亞馬遜作為其配送合作夥伴。然而，洛夫表示，目前部分針對糖尿病患者的胰高血糖素样肽（GLP）藥物，存在短缺問題，影響藥房和患者的獲取。

此外，洛夫指出，亞馬遜目前不配送第二類管制藥物，這些特定藥物存在諸多法規和短缺問題。

位於洛杉磯影城市（Studio City）的Elements Pharmacy的藥劑師切爾曼（Sherri Cherman）表示，藥房行業有改進空間，但獨立社區藥房，仍然有亞馬遜無法實現的服務，如熟悉度、疫苗接種和個人關係等。切爾曼說，「對需要使用非普通藥物治療複雜疾病的情況，確實需要藥房的專業人士花時間幫助」。