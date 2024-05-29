聖地牙哥男 綁架女子 逼迫多次賣淫

聖地牙哥一名男子綁架女子逼迫情色交易被捕。（警方提供）

據聖伯納汀諾縣警方提供消息，一名聖地牙哥 男涉嫌綁架女子，強迫後者在南加 地區從事多次情色交易。女子逃離後向警方報警。嫌犯企圖駕車逃跑，被警方攔截逮捕。

警方表示，嫌犯是29歲哈伊納斯（Lorenzo Isaiah Haynes），聖地牙哥居民。他綁架一名女子長達兩周時間，期間逼迫該女在南加地區從事多次情色交易。受害者不堪忍受於25日逃跑，躲避在奇諾市居民區，地址在河濱街（Riverside Dr）3600號街區，並於當晚9時向警方報警求助。

警方接到報警後，迅速趕到，並按照受害者描述鎖定正在駕車的嫌犯。哈伊納斯看到警方，駕車加速逃跑。追擊過程中，警方巡邏車與其它兩車發生車禍。有警員受傷送醫，但傷勢無大礙。警方並未說明另外涉及車禍的兩名駕駛的受傷情況。

警方一路追擊哈伊納斯到河濱縣，然後進入聖地牙哥縣。最終嫌犯車輛因故障無法前進，他棄車步行逃跑。最終，警方在聖地牙哥縣艾斯康地多市（Escondido）將嫌犯哈伊納斯逮捕，將他關押在庫卡蒙加牧場市西谷拘押中心（West Valley Detention Center）。

哈伊納斯被控多項罪名，包括介紹情色交易、人口販賣、性犯罪、非法拘禁、綁架及逃跑拒捕並導致警員車禍受傷。