六年打磨 專業呈現 南加居家建材大展8月22、23日登場

民眾現場排隊咨詢，商家耐心講解（本報檔案照）

洛杉磯世界日報與美國華人 建築公會（CACP）2024年第六度攜手，打造南加 州首屈一指、專屬於華人民眾的「居家建材大展」。展覽即將於8月22日（周四）、23日（周五）兩天在聖蓋博市希爾頓酒店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉辦。南加州 各類建材製造、代理、經銷商將受邀參展，兩天八場講座乾貨滿滿，城市官方代表、營建專業人士將到場提供最新、最專業知識。無論您是想了解建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技的最新資訊，還是住宅補助、貸款利率、ADU加建等政策新規，亦或者您想要拓展市場、促成商業合作，蒞臨大展都會讓您不虛此行。

廠商雲集

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台

現場講座民眾受益匪淺（本報檔案照）

資訊新鮮

兩天活動八場講座，邀請到建築、裝修、居家設計裝潢、庭院設計裝潢等領域相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的資訊。主講內容涉及當下熱門話題：包括首購房政府15萬補助計劃、附屬住宅單位增建ADU相關規定、【SB9】法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。

觀展人數歷年來節節攀升（本報檔案照）

「居家建材大展」洛杉磯世界日報合作夥伴【美國華人建築公會（前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱：CACP）】，是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士！營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。該公會在全美乃至兩岸三地亦成立多個分會。

「居家建材大展」是南加州地區最具規模的華人居家、建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引衆多專業公司商號及南加屋主蜂擁而至，促成商業訂單與商業合作外，亦讓參展商家有機會結交所在領域的上下遊商業伙伴。

展位現對外招商中，位置有限先到先得，歡迎您報名參展，詳情可致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。現場觀展無需報名，免費停車、免費入場！

六年打磨專業呈現！洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）2024年第六次攜手，打造南加州首屈一指、專屬於華人民眾的「居家建材大展」 （活動企劃中心製圖）

第六屆「居家建材大展」展覽時間:

2024年8月22日（週四）10AM—5PM

2024年8月23日(週五）10AM—4PM

展覽地點:

聖蓋博市希爾頓酒店（225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）