台鋼雄鷹啦啦隊 天使職棒隊「台灣日」演出

WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊受邀參加洛杉磯天使隊台灣日演出，展現拼勁與專業，傳遞台灣啦啦隊文化。（記者張庭瑜/攝影）

美國職棒大聯盟洛杉磯 天使隊（Los Angeles Angels）將於5月29日（週三）舉辦一年一度的「台灣日」活動。今年的活動特別邀請台灣知名的「WING STARS 台鋼雄鷹啦啦隊」前來表演，並與12位年齡在8到13歲之間的當地台美小女孩合作，帶來精彩的舞蹈演出。

WING STARS啦啦隊抵達洛杉磯後，立即與台美小女孩進行密集舞蹈排練。而這是該啦啦隊成立不到半年來首次在美國演出。啦啦隊長「螢螢」蔡佩螢表示，能夠參與此次MLB 天使隊的台灣日活動，成員們深感榮幸。儘管成軍不到半年，這次來到洛杉磯與台美小朋友合作，對她們而言是一次特別的經歷。她們也對這次表演充滿期待，希望藉此機會將台灣的啦啦隊文化傳遞給更多人。隊員「林浠」蔡沛穎則提到，此次演出曲目「雄鷹展翅」別具意義，這首歌不僅展現了WING STARS的拼勁和專業，編舞時也特別融入了許多隊形變化，希望帶給觀眾耳目一新的感受。

為了這次演出，參與的12位台美小女孩在四週內進行五次排練，總時數超過11小時。由於孩子們的年齡跨度較大，舞蹈基礎各有不同，加上演出曲目為中文歌曲，節奏和風格與她們平時習慣的不太一樣，學習過程中面臨不少挑戰。但在家長與教練的鼓勵以及孩子們的努力下，她們最終順利完成了每一次排練。

家長劉安倫分享道「參加的小朋友年齡從8歲到13歲不等，要在這麼短的時間內學會一支完整的舞蹈非常不容易。她們每天回家都會練習兩三個小時，儘管還要兼顧其他活動，比如滑冰和國標舞。」參與表演的小女孩戴楚則表示，能夠代表台灣在美國的球場上表演，並與啦啦隊一起跳舞，讓她感到非常開心。儘管有些緊張，但她會盡力展現最好的一面。她還提到，學習舞蹈的過程中，最大的挑戰是掌握舞蹈的腳步和手勢，但在老師的指導下，她逐漸克服了困難。

活動主辦人戴于程教練也解釋邀請小女孩們參與表演的原因。他表示，在觀察多場MLB比賽後，發現美國職棒賽事中的啦啦隊陣容都非常龐大，而他們每次只邀請六、七個人來表演，覺得陣容不夠充實。因此，他認為如果加入當地的小女孩一同表演，讓表演更加豐富多元。而台灣日活動已經成為每年五月的傳統，也希望未來能夠繼續與天使隊合作。而今年的活動也獲得長榮 航空、台美商會橙縣分會等支持，門票也熱銷。