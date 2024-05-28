我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

惡夢連連 有可能是自體免疫系統疾病的前兆

加州華女AI換臉成色情片女主 竟是男生因愛成恨

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華女被換臉成為色情片的女主角，嫌犯竟是求愛未成的男同學。（Pexels）
華女被換臉成為色情片的女主角，嫌犯竟是求愛未成的男同學。（Pexels）

當人工智能（AI）換臉技術越來越發達時，不法分子也在利用這項高科技實施犯罪行為。加州一名年輕的華人女子，發現自己被換臉成為色情片的女主角，背後嫌犯竟是求愛未成的男同學。被害人曾想自殺了卻此生，也曾經歷報警卻無法獲得救助的絕望境地，如今她奮起反抗，正通過自己的方式挑戰殘酷的現實。

根據CBS、People等多家媒體的報導，這名深受AI換臉技術傷害的華女名叫劉微風（Breeze Liu，音譯）。2020年4月的一個下午，劉微風在網上發現有人發布色情視頻，女主角的面孔竟是自己，她從無法相信到傷心絕望，「我感到羞辱，非常孤獨。」這是深度偽造色情視頻的技術噩夢，該技術利用AI將一個人的臉，放入其他人的性愛視頻中，模仿真實的視覺效果。

當年24歲的劉微風深受此事打擊，在接下來的10天內，她整整瘦了12磅，「我試圖過正常的生活，但內心深處每一秒都在尖叫，我一直在想，每個街上經過的人是否都看過這段視頻。」從中國移民到加州的這名女孩，因為遭遇這件事，生活發生發生翻天覆地的變化。她爬上公寓大樓屋頂，認為自己不再有任何活下去的理由，「我滿腦子想的就是，還不如死了好。 」

劉微風最後沒有選擇自殺，她撥通加州柏克萊（Berkeley）警方的電話，並舉報製作色情視頻的嫌犯，她懷疑是柏克萊加大的一名男同學所為。當劉微風與這名男生對峙時，她才知道，事情起因於自己曾拒絕男生求愛，對方通過這個方式打擊報覆，「他想羞辱我。」

但警方對於這起案件的處理態度，讓當事人再次陷入孤立無援的絕望境地。劉微風回憶說，警察當時問她是否曾經賣淫、或用裸體視頻換取金錢。這些問題讓年輕的女孩十分震驚，三個月後，警方宣布調查結束。對於當年的處理結果，執法部門目前尚無回應。

打擊接踵而至，嫌疑人從第一個成人網站上刪除這段視頻，之後又在數百個其他網站上分享類似帖子，劉微風最終發現800多個包含自己的色情視頻鏈接，她明白，將這些視頻全部刪除困難重重。面對生活的重擊，劉微風最後選擇反擊，「除非我改變整個系統，否則正義對我來說是不可能的。」2022年，當事人用自己的積蓄創辦位於舊金山的公司Alecto AI，該公司採用臉部辨識技術，幫助用戶根據自己的肖像，定位深度造假視頻和其他內容，並與主要平台合作將其刪除。

劉微風仍在抗擊網絡暴力的路上繼續負重行走，類似案例近幾年越來越多，這是一個急需解決的社會問題。不少當紅明星同樣深受其害；校園內的一些青少年也參與相關行為，製作同學的色情視頻並傳播，甚至勒索當事人。借助日益先進的AI工具，深度偽造色情內容可以在幾分鐘內創建而成，但目前還沒有相應法律可以制裁。根據相關數據，去年網上有超過2萬1000個深度造假色情視頻，比一年前增長460% 以上。

面對日益猖獗的網絡暴力，國會兩黨正在共同起草立法，打擊在網上分享未經同意的深度偽造色情圖片、視頻。該法案提出，違法者將被判處最高兩年監禁，以及高達15萬元的罰款，法案可能需要幾個月的時間才能在參議院獲得通過。

AI 加州 柏克萊加大

上一則

棄計算機教職改創作 楊謹倫獲漫畫界最高榮譽

延伸閱讀

南加「銀魚搶灘」 滿月大潮登岸產卵

南加「銀魚搶灘」 滿月大潮登岸產卵
背後最大金主 彭博支持李卡多近十年

背後最大金主 彭博支持李卡多近十年
4月房價創史上新高 估夏季還會漲

4月房價創史上新高 估夏季還會漲
Arrowhead瓶水挨批破壞棲息地 公司：積極水資源管理

Arrowhead瓶水挨批破壞棲息地 公司：積極水資源管理
聯邦補助6370萬 加設車輛充電樁

聯邦補助6370萬 加設車輛充電樁
加州流行的Arrowhead瓶裝水有問題？公益組織這樣說

加州流行的Arrowhead瓶裝水有問題？公益組織這樣說

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

2024-05-21 21:07
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28

超人氣

更多 >
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷