加州華女AI換臉成色情片女主 竟是男生因愛成恨

華女被換臉成為色情片的女主角，嫌犯竟是求愛未成的男同學。（Pexels）

當人工智能（AI ）換臉技術越來越發達時，不法分子也在利用這項高科技實施犯罪行為。加州 一名年輕的華人女子，發現自己被換臉成為色情片的女主角，背後嫌犯竟是求愛未成的男同學。被害人曾想自殺了卻此生，也曾經歷報警卻無法獲得救助的絕望境地，如今她奮起反抗，正通過自己的方式挑戰殘酷的現實。

根據CBS、People等多家媒體的報導，這名深受AI換臉技術傷害的華女名叫劉微風（Breeze Liu，音譯）。2020年4月的一個下午，劉微風在網上發現有人發布色情視頻，女主角的面孔竟是自己，她從無法相信到傷心絕望，「我感到羞辱，非常孤獨。」這是深度偽造色情視頻的技術噩夢，該技術利用AI將一個人的臉，放入其他人的性愛視頻中，模仿真實的視覺效果。

當年24歲的劉微風深受此事打擊，在接下來的10天內，她整整瘦了12磅，「我試圖過正常的生活，但內心深處每一秒都在尖叫，我一直在想，每個街上經過的人是否都看過這段視頻。」從中國移民到加州的這名女孩，因為遭遇這件事，生活發生發生翻天覆地的變化。她爬上公寓大樓屋頂，認為自己不再有任何活下去的理由，「我滿腦子想的就是，還不如死了好。 」

劉微風最後沒有選擇自殺，她撥通加州柏克萊（Berkeley）警方的電話，並舉報製作色情視頻的嫌犯，她懷疑是柏克萊加大 的一名男同學所為。當劉微風與這名男生對峙時，她才知道，事情起因於自己曾拒絕男生求愛，對方通過這個方式打擊報覆，「他想羞辱我。」

但警方對於這起案件的處理態度，讓當事人再次陷入孤立無援的絕望境地。劉微風回憶說，警察當時問她是否曾經賣淫、或用裸體視頻換取金錢。這些問題讓年輕的女孩十分震驚，三個月後，警方宣布調查結束。對於當年的處理結果，執法部門目前尚無回應。

打擊接踵而至，嫌疑人從第一個成人網站上刪除這段視頻，之後又在數百個其他網站上分享類似帖子，劉微風最終發現800多個包含自己的色情視頻鏈接，她明白，將這些視頻全部刪除困難重重。面對生活的重擊，劉微風最後選擇反擊，「除非我改變整個系統，否則正義對我來說是不可能的。」2022年，當事人用自己的積蓄創辦位於舊金山的公司Alecto AI，該公司採用臉部辨識技術，幫助用戶根據自己的肖像，定位深度造假視頻和其他內容，並與主要平台合作將其刪除。

劉微風仍在抗擊網絡暴力的路上繼續負重行走，類似案例近幾年越來越多，這是一個急需解決的社會問題。不少當紅明星同樣深受其害；校園內的一些青少年也參與相關行為，製作同學的色情視頻並傳播，甚至勒索當事人。借助日益先進的AI工具，深度偽造色情內容可以在幾分鐘內創建而成，但目前還沒有相應法律可以制裁。根據相關數據，去年網上有超過2萬1000個深度造假色情視頻，比一年前增長460% 以上。

面對日益猖獗的網絡暴力，國會兩黨正在共同起草立法，打擊在網上分享未經同意的深度偽造色情圖片、視頻。該法案提出，違法者將被判處最高兩年監禁，以及高達15萬元的罰款，法案可能需要幾個月的時間才能在參議院獲得通過。