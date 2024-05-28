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棄計算機教職改創作 楊謹倫獲漫畫界最高榮譽

記者劉先進╱舊金山即時報導
華裔漫畫家楊謹倫屢獲殊榮，斬獲過漫畫界最高榮譽艾斯納獎。（記者劉先進╱攝影）
華裔漫畫家楊謹倫屢獲殊榮，斬獲過漫畫界最高榮譽艾斯納獎。（記者劉先進╱攝影）

小學五年級時，華裔漫畫家楊謹倫(Gene Luen Yang)就喜歡收集漫畫，還用最好的朋友的名字Jeremy創作漫畫。他從未想過，一開始自己打印的圖畫小說「美生華人」(American Born Chinese)，會成為紐約時報評選的暢銷書，改編成電視劇，在串流平台Disney+ 頻道播出，其中有兩名亞裔奧斯卡得主，楊紫瓊(Michelle Yeoh)和關繼威(Ke Huy Quan)。這段經歷，被他形容為「超現實」。

楊謹倫的作品多種多樣，包括「義和團與殉教徒」、「降世神通」系列、DC漫畫公司的「新超人」等。美生華人是第一部獲得普林茲獎(Michael L. Printz Award)的圖畫小說，該獎旨在表彰為青少年創作的圖書，同時也是第一部入圍美國國家圖書獎的圖畫小說。它還獲得漫畫界最高榮譽艾斯納獎(Eisner Award)，受到圖書管理員和教師的青睞，甚至在一些課堂上被教授。他本人也獲得過麥克阿瑟天才獎。

影音來源：記者劉先進

最近，楊謹倫和亞裔作家LeUyen Pham合作新書「農曆新年愛情故事」。5月初，他與亞裔漫畫家Derek Kirk Kim在東灣康柯德(Concord)的知名漫畫書店Flying Colors Comics & Other Cool Stuff，舉行簽售會。現場人頭湧動，不少書迷慕名前來。

楊謹倫在東灣舉行簽售會，不少書迷慕名前來。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫在東灣舉行簽售會，不少書迷慕名前來。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫在東灣舉行簽售會，不少書迷慕名前來。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫在東灣舉行簽售會，不少書迷慕名前來。（記者劉先進╱攝影）

幼時，楊謹倫尷尬於自己的口音、膚色，甚至是所吃的食物。他經常形容亞裔作為局外人的感覺。成長中，他花費很長時間，慢慢找到作為亞裔的自豪感，「我們為美國社會做出了重要貢獻，是美國文化和國家的重要組成。」

談亞裔身分認同 屢獲獎

父親來自台灣的楊謹倫，就讀柏克萊加大時主修電腦科學，輔修創意寫作。畢業做了兩年的軟體開發人員，並在奧克蘭(屋崙) Bishop O'Dowd高中教了計算機17年。教學之餘，他繪製漫畫書和圖畫小說。後來離職全職創作。他說，最初是自己創作、印刷和發行。後來才和發行商First Second Books合作。

2000年初，楊謹倫開始撰寫美生華人。該書講述三個看似毫不相干的人物的故事：王進(音，Jin Wang)和家人搬到一個新社區，卻發現自己是新學校唯一的華裔學生；孫悟空是最古老、最偉大的中國寓言故事之一的主人公，威風凜凜；而Chin-Kee則是華裔終極負面刻板印象的化身，他每年都來探望表弟Danny，破壞他的生活。三人的生活和故事，在情節跌宕起伏的現代寓言中，發生意想不到的轉折。

雖然孫悟空在中國四大名著「西遊記」中大名鼎鼎，但對很多年輕的亞裔讀者來說，這是首次在類似作品中，看到自己的影子，也看到孫悟空。在為粉絲伍德斯(Katie Woods)等人簽名時，他也細心畫上孫悟空的頭像。

楊謹倫的簽名也頗有特色，會畫上漫畫中的角色，比如孫悟空。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫的簽名也頗有特色，會畫上漫畫中的角色，比如孫悟空。（記者劉先進╱攝影）

楊謹倫的作品，常以亞裔為主角，擅長多視覺敘事。如美生華人的三人經歷，環環相扣。「義和團與殉教徒」中的Little Bao和Four-Girl。一個是義和團領袖，一個投身基督教的殉道者，講述兩個年輕人在暴力裂痕的對立面的平行故事。漫畫書店東主費爾德(Joe Field)讚賞說，楊謹倫善於將完全相反的事情，糅入敘事。比如「龍圈」(Dragon Hoops)中，既有運動迷，也有極客文化(Geek Culture)。

美生華人甚至直接採用亞裔身分認同作為故事核心。紐約時報稱讚該書，是對亞裔青春期的黑暗探索，以別出心裁、出人意料的方式融合兩種文化。作品屢獲殊榮，楊謹倫於2007年斬獲美國圖書館普林茲文學獎，成為首位榮獲獎項的華裔金牌得主。

局外人的感覺 引觀眾共鳴

楊謹倫的作品細節，不少源於自身經歷。他在一個以白人為主的社區長大，就讀的是以白人為主的學校。曾經歷一段對自己與其他孩子不同而感到尷尬的時期。「尷尬的地方很多，對父母的口音，對自己的長相，甚至是亞洲食物。」有一次，母親給他特製一個三明治，包含一片牛舌，他帶到學校，感覺味道不錯，但朋友卻覺得惡心。

類似情景，幾乎復刻到書中。主角王進和家人搬到新社區，遭遇霸凌。他帶著餃子到學校，同學嗤之以鼻。

在新版美生華人增刊中，楊謹倫指出，亞裔「有時覺得自己是美國的客人」，無論他們在這個國家生活了多久，都被當作外國人對待。他說，美國依靠Zoom、DoorDash、Peloton等公司度過疫情難關，這些公司的創始人都是亞裔，但亞裔不總是得到認可。

楊謹倫說，圖畫小說和同名電視劇中，這種描述局外人的困境，恰恰引起讀者和觀眾的共鳴。「作為局外人，你如何克服難關，讓自己成為英雄？這能引起移民子女的共鳴，不論他們的父母來自哪裡。」

亞裔當主角 美國更開放

美生華人的創作是以楊謹倫成長的環境為背景，是上世紀的80、90年代，而劇集的拍攝是在2020年代，關於亞裔美國人的對話已改變。

他說，亞裔的知名度愈來愈高。當他還是個孩子時，李小龍盛名已久，卻後繼無人，他叫不出五個亞裔演員的名字。如今，娛樂圈有頗多知名高的亞裔。即使在漫畫領域，也有不少非常重要的亞裔作家和藝術家。「美國對亞裔故事更加開放了。我的兒童時代，根本不可能有關於亞裔為主角的書，但現在有很多。」

楊謹倫在東灣舉行簽售會，不少書迷慕名前來。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫在東灣舉行簽售會，不少書迷慕名前來。（記者劉先進╱攝影）

寫作、成長的經歷，也讓楊謹倫慢慢和自己的身分和解。他坦言，花很長時間才找到作為一個美籍華裔的自豪感。「我很喜歡華裔的身分，這是我的核心。」

在他看來，身分意味著歸屬感和力量。當一個年輕人成長的時候，尋找身分的方式，首先是找出自己在全世界的歸屬。其次，他們要弄清楚力量來自哪裡。「亞裔在美國生活了很長時間，是文化和國家組成的至關重要的一部分。」

如今，亞裔站在聚光燈下，卻又略有曲折。楊紫瓊突破性的獲得奧斯卡影后，漫威有了以亞裔作為主角的超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」。不過，楊紫瓊的兩部作品美生華人和孫家兄弟(The Brothers Sun)，均在首播一季後被砍。

楊謹倫說，有時候，當人取得進步之時，是前進兩步，後退一步。「有那麼多亞裔在創作優秀作品，對我們的這扇門不會關上。這可能只是暫時的挑戰。挑戰也並非亞裔獨有。整個好萊塢現在都在經歷這種業務縮減。」

新書談浪漫春節 靈感來自太太

楊謹倫和亞裔作家LeUyen Pham的新書「農曆新年愛情故事」（Lunar New Year Love Story），講述關於命運、家庭和愛情的經歷。他說，靈感來自和太太約會的情景。因為太太認為情人節是騙局。而情人節和農曆新年接近，他就變通著過春節，送禮物、一起吃飯。「農曆新年對我來說，有浪漫的情結。」

華裔漫畫家楊謹倫屢獲殊榮，斬獲過漫畫界最高榮譽艾斯納獎。（記者劉先進╱攝影）
華裔漫畫家楊謹倫屢獲殊榮，斬獲過漫畫界最高榮譽艾斯納獎。（記者劉先進╱攝影）

新書的故事中，女孩 Val 的家族世代都沒有愛情運，她認為自己受到詛咒，準備放棄愛情。但一次與一對可愛舞獅者的偶遇，讓她心中燃起愛的火花。

楊謹倫說，創作這個愛情故事的靈感，來自他和韓裔太太的關係。兩人結婚20年多，但在一開始約會時，太太不願意過情人節。「她覺得情人節就是個騙局，是虛構的節日，只是為了銷售糖果和卡片，不想和情人節有任何關係。」

為了讓太太和自己過節，楊謹倫想到變通的方法，用農曆新年代替。因農曆年和情人節時間上緊挨著，有時甚至是同一天。每到2月，他就會約太太外出吃年夜飯，買農曆新年禮物。「從那時起，農曆新年對我來說就有了一種浪漫的情結。很久之前，我想寫一本浪漫喜劇圖畫書，關於情人節。於是，我們決定把故事寫成舞獅，因為舞獅是春節慶祝活動的重要組成部分。不僅是華裔舞獅，很多亞洲文化中都有舞獅。」

楊謹倫說，他和LeUyen Pham討論中還發現，舞獅是兩人穿著戲服跳舞，但是一體的。「這是愛情的完美隱喻。愛情就是兩個人合二為一，這可能是書中最具挑戰性的環節，因為我們兩個作者都不熟悉舞獅，要去學習。」

楊謹倫和書迷合影。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫和書迷合影。（記者劉先進╱攝影）
楊謹倫（左）和亞裔漫畫家Derek Kirk Kim（中），漫畫書店東主費爾德（...
楊謹倫（左）和亞裔漫畫家Derek Kirk Kim（中），漫畫書店東主費爾德（右）交流。（記者劉先進╱攝影）

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