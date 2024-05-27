洛華埠多輛車遭無故縱火 居民：場景如末日

圖為車輛燒毀現場。（KTLA）

據KTLA電視台報導，南加洛杉磯華埠 26日（周日）清晨突發火災，多輛車遭縱火 點燃。警方表示，這起縱火案正在調查中，希望知情者提供線索。

據報導，26日清晨大約4時30分，居住在N. Bunker Hill街與Bartlett街的多位居民從夢中驚醒，看見停在街邊的多輛車起火燃燒。居民Daniel Finnerty說，「我跑到屋外，覺得整個世界都燒起來了，末日就在我家門前發生」。

其他居民對記者說，這樣的破壞場面並不罕見，到處都可見隨機縱火，而這次是針對居民的車輛。居民還表示，看到有一輛車燃燒，然後再到另一個街區，就會聽到車胎燃爆聲音，真是太瘋狂了。不幸的是，居民Cecelia Martinez家的汽車也在這次縱火案中被燒毀。她說，「我最大的恐懼，是那些起火車輛會爆炸，因為她剛給汽車加滿油」。Martinez進一步表示，她現在沒車。雖然保險會賠償，但她對那輛車是有感情的，那是他們家庭的汽車。

Thomas Conrad告訴媒體，他認為這些火災可能是附近一個遊民聚集地的人所為。他指出，犯罪是一種刺激，因為他們知道不會被抓，即使被逮捕，也只會受到象徵性懲罰。

洛杉磯市警局調查人員在火災現場收集證據，表示縱火是造成這次多輛車被燒毀原因。

「問題不是他們做了什麼」，居民Johana Martinez表示。「更重要的是，這些縱火犯奪走無辜居民的汽車。這真的讓人痛心，因為這些人渣不知道她的父母，為給她買下令人滿意的車，所付出的犧牲」。