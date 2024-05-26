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LAX旁建上億體育教育設施 洛城史上最大慈善投資之一

洛杉磯訊
「Lulu's Place」項目是一項將體育和教育融合的綜合體。（Lulu's Place官網）
「Lulu's Place」項目是一項將體育和教育融合的綜合體。（Lulu's Place官網）

洛杉磯國際機場（LAX）以北，價值1.5億元的體育和教育綜合體於近日動工，該項目是洛杉磯歷史上最大的慈善投資之一。

「Lulu's Place」橫跨31英畝，位於Westchester Parkway北側長期閒置的土地，將包括網球、足球、遊樂區、步行道和狗公園。這些設施將向公眾開放，並為周邊社區的兒童提供免費或低成本的學術、體育和健康服務計劃。從「Lulu's Place」步行即可到達十幾所K-12學校，其中許多學校獲得「一等（Title 1）」資助，為低收入學生、寄養青少年、非英語母語者和有語言障礙的青少年提供服務。

該項目是為紀念已故的Carol Lulu Kimmelman，她是一位前洛杉磯聯合學區教師和1983年獲全國冠軍的南加大女子網球隊成員。該項目主要捐贈者、Lulu的丈夫Doug Kimmelman說，我和四個孩子致力紀念Lulu的遺產，以及她對網球和其他體育運動能夠傳授寶貴生活技能的信念，這些技能對個人成長和學術成功至關重要。

「Lulu's Place」完全由慈善捐款資助，包括美國網球協會、美國網球協會基金會、高球選手老虎伍茲的TGR基金會、迪士尼公司等。該土地是洛杉磯國際機場擁有的物業，通過長期租賃開發成「Lulu's Place」。

通過與洛杉磯總教區的合作，「Lulu's Place」還將在St. Bernard高中校園內設立一個新的TGR學習實驗室。該中心旨在為資源匱乏社區的學生提供科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）的教育，為大學和職業準備提供支持。

Rios設計的Lulu's Place將包括一個歡迎中心，內有項目辦公室和體育訓練空間，以及為學生運動員提供醫療服務的建築。Lulu's Place預計將在大約兩年內完工。

計畫的部分體育場地。（Lulu's Place官網）
計畫的部分體育場地。（Lulu's Place官網）
網球場。（Lulu's Place官網）
網球場。（Lulu's Place官網）

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