長堤市靠石油發展成海濱聖地 歷史地標超100個

建於1806年的長堤歷史地標Rancho Los Alamitos。（居民提供）

長堤 市雖然建市120多年，但它的歷史可以追溯到1500年代。這個城市的歷史地標超過100個，足見豐厚底蘊。

根據該市歷史學會提供資料，500多年前，長堤市這片土地主要居民是美洲原住民。西班牙探險家卡布里略（Juan Rodriguez Cabrillo）看到當地土著用煙霧作為信號傳遞信息，因此將這個地方稱為「煙霧灣」（Bay of the Smokes）。現在那個傳遞信號的山頂叫做信號山（Signal Hill）。圍繞信號山的城市，也取同一個名字。

18世紀末，這片由西班牙人佔有的土地，被賞賜給兩名西班牙士兵，形成兩個大型牧場，分別是Rancho Los Cerritos和Rancho Los Alamitos。19世紀80年代，一名開發商維爾莫（William Wilmore）在這裡建造第一批房屋和學校，並將這個地區以名字命名Wilmore City，即維爾莫市。不久後，隨著當地人口愈來愈多，居民投票決定成立一個市，改名長堤市（City of Long Beach）。

1921年，長堤、信號山地區發現石油 ，開發石油有利可圖，使得這裡經濟發展迅速，市中心每月都有投資上百萬元的項目，也使長堤整座城區成為受歡迎的海濱度假勝地和港口城市。出現The Pike的木板路娛樂區，成為洛杉磯最著名的娛樂場所之一，也吸引大量遊客。然而，1933年的一場地震 造成市區百餘人喪生，損失達數千萬元。這次地震也催出加州在當年通過「加州校舍地震法」（California Field Act），要求所有公共學校的建築必須具備抗震能力。在地震後倖存的一些建築，現在被指定為18個歷史街區，其中約有一百座定為歷史地標。