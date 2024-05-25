洛縣衛生局警告：五個海灘細菌超標不要玩水
洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）在國殤日長週末前夕警告，在五個海灘區域的海水中游泳、衝浪和玩耍可能存在健康風險。最近的水質檢測顯示，當地的細菌含量已超過安全標準。
此次警告涵蓋的地區包括：威爾羅吉斯州立海灘（Will Rogers State Beach）的聖塔蒙尼卡峽谷溪（Santa Monica Canyon Creek）附近，從威爾羅吉斯18號塔（Will Rogers Tower 18）沿海岸上下100碼的範圍；瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）的母親海灘（Mother's Beach），整個游泳區；衝浪者海灘（Surfrider Beach）的馬里布潟湖（Malibu Lagoon），從公共衛生間沿海岸線100碼的範圍；聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier），從碼頭沿海岸線100碼的範圍；以及聖彼渚（San Pedro）的內卡布里歐海灘（Inner Cabrillo Beach）整個游泳區。
同時，公共衛生局已解除對兩個海灘區域的警告，分別是威爾羅吉斯州立海灘（Will Rogers State Beach）的特梅斯卡爾峽谷雨水渠（Temescal Canyon Storm Drain）和聖塔蒙尼卡州立海灘（Santa Monica State Beach）南塔20附近的皮科肯特雨水渠（Pico-Kenter Storm Drain）的警告。因為最新水樣顯示，這兩處的水質已達到安全標準。
洛杉磯縣公共衛生局提醒遊客，接觸受污染的海水可能會導致疾病，尤其是對老年人、兒童以及免疫系統較弱的人群來說更具風險。如計劃前往海灘，建議避開上述區域，以免增加患病風險。欲了解最新海灘狀況，公眾可致電洛杉磯縣海灘關閉熱線1-800-525-5662，該熱線全天24小時開通。受影響區域的地圖及更多信息，請訪問洛杉磯縣公共衛生局網站PublicHealth.LACounty.gov/Beach。
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