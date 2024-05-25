洛縣衛生局警告：五個海灘細菌超標不要玩水

洛杉磯縣衛生局警告，這五個海灘細菌超標。（洛杉磯縣衛生局）

洛杉磯 縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）在國殤日長週末前夕警告，在五個海灘區域的海水中游泳、衝浪和玩耍可能存在健康風險。最近的水質檢測 顯示，當地的細菌含量已超過安全標準。

此次警告涵蓋的地區包括：威爾羅吉斯州立海灘（Will Rogers State Beach）的聖塔蒙尼卡峽谷溪（Santa Monica Canyon Creek）附近，從威爾羅吉斯18號塔（Will Rogers Tower 18）沿海岸上下100碼的範圍；瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）的母親海灘（Mother's Beach），整個游泳區；衝浪者海灘（Surfrider Beach）的馬里布潟湖（Malibu Lagoon），從公共衛生間沿海岸線100碼的範圍；聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier），從碼頭沿海岸線100碼的範圍；以及聖彼渚（San Pedro）的內卡布里歐海灘（Inner Cabrillo Beach）整個游泳區。

同時，公共衛生局已解除對兩個海灘區域的警告，分別是威爾羅吉斯州立海灘（Will Rogers State Beach）的特梅斯卡爾峽谷雨水渠（Temescal Canyon Storm Drain）和聖塔蒙尼卡州立海灘（Santa Monica State Beach）南塔20附近的皮科肯特雨水渠（Pico-Kenter Storm Drain）的警告。因為最新水樣顯示，這兩處的水質已達到安全標準。

洛杉磯縣公共衛生局提醒遊客，接觸受污染的海水可能會導致疾病，尤其是對老年人、兒童以及免疫系統較弱的人群來說更具風險。如計劃前往海灘，建議避開上述區域，以免增加患病風險。欲了解最新海灘狀況，公眾可致電洛杉磯縣海灘關閉熱線1-800-525-5662，該熱線全天24小時開通。受影響區域的地圖及更多信息，請訪問洛杉磯縣公共衛生局網站PublicHealth.LACounty.gov/Beach。