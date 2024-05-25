洛縣國殤日致敬老兵 照顧遺屬改善軍人服務

美國海軍儀仗隊向陣亡將士致敬。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 縣第26屆「向退伍軍人和軍人家屬致敬」大型紀念活動25日在洛縣亞凱迪亞 公園盛大舉辦，揭開洛杉磯縣2024年國殤日長周末系列紀念活動序幕。洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）在華人社區主辦國殤日紀念活動，共同緬懷為國捐軀的美軍將士，感謝為國家默默奉獻的美軍家屬。

今年活動主題是「遺產和倡導（legacy and advocacy）」。聯邦眾議員Grace Napolitano、趙美心、加州眾議員方樹強、加州退伍軍人委員會主席Hugh Crooks、亞凱迪亞市長April Verlato、副市長高卿、市議員鄭博仁、關美滿、王愛琳、以及洛杉磯縣警察局、消防局、退伍軍人服務局、公園娛樂服務部、殘障人士服務局、孩童支持局、洛縣地檢署、精神健康局等數十個部門負責人，參戰退伍老兵及其家屬和親友將近300人出席，海軍儀仗隊執行開幕式。

巴格演講感謝現場所有的參與者。她說，當人們享受平靜自由的生活，享受國殤日長周末，同時也應該想想那些在戰爭中隕落的英雄們，感受那些失去親人的家屬們終身承受的痛苦，所有為國捐軀的將士以及他們的家人，都應該得到榮耀和尊敬。

巴格表示，為國捐軀的老兵們的遺屬，尚未得到全面的足夠好的照顧，這也是她多年來一直推動退伍軍人福利政策改革而不懈努力的原因，希望為美國軍人和他們的家屬爭取更多福利，尤其是軍人家屬。她表示，作為軍人家屬，他們在背後默默奉獻，同時要忍受失去親人的痛苦，他們同樣是英雄。

巴格表示，洛縣擁有全國最多的現役軍人和退伍軍人，目前最急迫的是立法幫助那些精神面臨挑戰和傷痛的退伍軍人，退伍軍人的自殺率升高，他們有幸在戰場上保住了生命，卻在回家後失去了生命，讓人悲哀而難以接受。因此，洛縣和加州退伍軍人事務廳聯手提案，從各個方面幫助精神有問題的退伍軍人，包括組織最好的醫療和健康資源，在第一時間給與幫助，同時幫助他們重返正常生活。她的轄區目前每周二和周四在聖迪瑪斯的東聖蓋博谷辦公室為老兵提供多種服務，彌補退伍軍人服務資源的不足，去年先後有1000多名老兵得到服務和照顧。