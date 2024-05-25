聖塔安尼塔跑馬場將辦端午活動 陸上龍舟大賽免費參加

「2024歡樂端午節暨LUAU BBQ仲夏音樂饗宴」將舉辦旱地龍舟賽，免費參加。（主辦單位提供）

歡度一年一度中國傳統端午節 ，亞凱迪亞聖塔安尼塔跑馬場（Santa Anita Park）和藍天國際傳播將聯合主辦一場「2024歡樂端午節暨LUAU BBQ仲夏音樂饗宴」，6月1日至2日登場。

活動將在聖塔安尼塔跑馬場中央公園內舉辦。兩天的系列活動將包括，觀看精彩刺激的賽馬和多元文化表演、參加別開生面的「陸上龍舟大賽」、品味各國美食，體驗親子 互動等等。

此次慶端午活動特別設立妙趣橫生的「端午陸上龍舟大賽」，開放給公司行號、企業社團和家庭朋友親子團賽。主辦方將規畫一大片草地，在陸地舉辦龍舟比賽。龍舟比賽注重團隊合作，人人皆可參加，不限年齡，安全無虞，娛樂性高。

活動首日6月1日（周六）晚上5時半至8時登台的「星空下LUAU BBQ仲夏音樂饗宴」則是歡樂端午節慶活動的另外一個亮點，主辦方將邀請當地知名樂隊助興同樂。仲夏夜涼風習習繁星閃爍，伴隨著美妙動人的氛圍音樂，啖烤肉、嚐風味小吃，喝奶茶飲品，品多款特色甜點，家人朋友歡聚一堂，盛況可期。

現場將設兒童活動專區，有親子樂手工坊和趣味遊樂區兩大板塊。手工坊攤位設有適合各年齡段兒童的手工製作項目，包括彩繪龍舟和粽子、摺紙龍舟等。兒童遊樂區提供大型汽球城堡遊樂設施、賽馬場騎小馬等趣味活動。

食品攤位展區將包括各色風味街邊美食。兩天舞台節目邀請不同族裔的文藝團體帶來精彩多元的文化娛樂表演： 包括舞龍舞獅演出，旗袍和漢服走秀，各國民族舞蹈，日本大鼓，少林功夫，武術表演等。現場還有中醫義診，福全健保也現場為民眾免費提供醫療保險資訊。

主辦方聖塔安尼塔跑馬場表示，跑馬場平日除了賽馬之外，通常在周末時間舉辦不同的節日慶祝活動，端午節是華人 十分重視的節日，希望附近華人民眾來同樂。