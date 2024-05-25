AbilityFirst美食美酒節 20多家餐廳為病患募款

第50屆年度AbilityFirst美食美酒節是一項以美食和飲料品嚐而聞名的標誌性戶外活動，將吸引超過400名賓客。（主辦方提供）

第50屆年度AbilityFirst美食美酒節將於6月9日（星期日）下午5時在南巴沙迪那（South Pasadeba）的Urquhart Residence舉行，屆時20多家美食美酒餐廳將通過美食慈善的方式，為自閉症、腦性麻痺等疾病患者募款。

活動聯合主席Anita Lawler和Mary Spellman及司儀Nancy Longo將主持第50屆年度美食美酒節，這是一項以美食和飲料品嚐而聞名的標誌性戶外活動，將吸引超過400名賓客。來賓有機會享受擁有20多家頂級餐廳、雞尾酒吧、酒莊和啤酒廠等的美食佳餚。

今年的SkillFirst 美食美酒節餐廳和甜點店，包括 Agnes Restaurant & Cheesery、Alexander's Steakhouse、Beard Papa's、Bone Kettle、El Cholo Café、Gale's Restaurant、Kensington Caterers、Lord Empanada、Marina、Mi Piace、Nothing Bundt Cake、Pochathing LAdt Cake、Pocha、 Porto's Bakery、Stems: Cheese、Charcuterie & Catering、Tam O'Shanter、The George、We Olive & Wine Bar 等。特色飲品包括The Raymond的1886年雞尾酒和烈酒品嚐會、Dulce Vida Tequila、Empress 1908 Gin、Gerlach’s、Knox & Dobson 和 Old Hillside Bourbon Company； 來自Golden Road Brewing、San Gabriel’s Ogopogo Brewing的精釀啤酒，以及Caymus Vineyards、Navarro Vineyards和Riboli Family of San Antonio Winery的特別精選葡萄酒。

AbilityFirst以人為本，為自閉症、腦性麻痺、唐氏症和其他智力和發展障礙患者提供幫助。這些計劃引導個人度過每一個人生轉變，培養社會連結、獨立性，並提供必要的就業 準備、培訓和經驗。今年美食美酒節收益將直接惠及AbilityFirst的項目，幫助患者個人從童年過渡到成年生活，提供就業準備、培訓和經驗。建立社會聯繫和獨立性，並為參與者及其照顧者提供透過娛樂活動恢復活力和充電的機會。

活動詳情請登錄www.AbilityFirst.org/Festival。