聖蓋博國殤日紀念 致敬為國犧牺英烈

國會議員趙美心（中間）向聖蓋博市和聖蓋博退伍軍人紀念聯盟頒發了國會表揚狀。（記者沈瑋/攝影）

聖蓋博 市和聖蓋博退伍軍人紀念聯盟（San Gabriel Veterans Memorial Coalition ）於 5 月 25 日在Plaza 公園舉行了首屆陣亡將士紀念日儀式，向為國捐軀的英烈們致敬，感謝他們為民眾捍衛了自由和民主，並承諾繼續改善聖蓋博谷退伍軍人的醫療服務及退伍軍人中心的設施。

活動現場插起了200面國旗。聖蓋博市長吳程遠（John Wu）發表題為「英雄之地」（Field of Heroes）的致詞，感謝那些犧牲自己、捍衛自由的將士們，也感謝聖蓋博退伍軍人紀念聯盟為當地退伍軍人及其家人提供的支持和服務。

市長吳程遠要在任期內完成三項慶祝活動，一是當日的陣亡將士紀念儀式，二是7/4獨立日慶祝，今年將在蓋博利諾高中舉行400台無人機升空表演；三是退伍軍人節。聖蓋博不僅是一個多元化城市，更是一個古老的城市，且是洛杉磯的發源地，「我們有責任要把美國的光榮帶到城市。」

國會議員趙美心 （Judy Chu）表示，這一天紀念那些為美國自由付出最大犧牲的英雄們。她在致詞中追憶了她的父親——一名二戰期間在沖繩服役的無線電通訊中士，他最自豪的是為國家服務。趙美心還深切關懷那些服役歸國後遭受疾病折磨的軍人。她講述了一等軍士Heath Robinson的故事，他在伊拉克服役時曾接觸到焚燒坑中的有毒煙霧，最終因肺癌不治身亡。去世前他曾向參議院作證，呼籲承認焚燒坑與健康之間的關聯。後來國會通過了《承諾解決綜合毒物法》（PACT Act），該法案由拜登總統於2022年簽署成為法律，為罹患與有毒物質暴露相關的疾病的退伍軍人提供醫療福利。自該法案通過以來，退伍軍人事務部已經批准了超過100萬份相關申請，其中近900份來自她的選區。

此外，趙美心議員還提到了在亞凱迪亞市新設立的退伍軍人門診中心（San Gabriel Valley VA Clinic）和遷至蒙特利公園市的東洛杉磯退伍軍人中心（East Los Angeles Vet Center）。這些設施的設立是為了確保退伍軍人能在自己的社區內能夠獲得高質量的醫療服務。最後，她向聖蓋博市和聖蓋博退伍軍人紀念聯盟頒發了國會決議證書（Certificates of Congressional Resolution），以表彰他們為舉辦這次重要儀式付出的努力。