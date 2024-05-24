大谷翔平轉隊道奇 洛縣新購785萬元豪宅

球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的住宅。（取自NBC News報導）

日籍球星大谷翔平 轉至MLB道奇 隊後，雖然因傷不能投球，但打擊成績一樣亮眼。同時，隨著十年長約帶來的安定感，大谷翔平不僅決定結婚，還在洛杉磯 縣拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）以785萬元購入宅邸，且距離道奇隊主場僅13哩，留在洛杉磯長期發展的目標不言可喻。

大谷的現代主義風新宅達7327平方呎，五間臥房、七間衛浴，室內外還有泳池、健身等設施，周圍則有大批橡樹林圍繞，隱私度頗高。該房子的宣傳影片顯示它坐落在一條長車道的盡頭。內部，石頭和木板裝飾的牆壁以及大量的玻璃裝飾著開放式的起居空間。 落地窗、天窗和天窗讓房子充滿自然光，並框住了房子周圍成熟橡樹的雕塑樹枝。室外設施包括廚房、無邊際泳池、水療中心、健身中心和運動場。從主套房旁的私人陽台可以看到後院，主套房設有臥室休息區、浴室內的水療式浸泡浴缸和大型步入式衣櫃。

賣方也是名人、喜劇演員卡羅拉（Adam Carolla），他在2018年以732萬元購入。記錄顯示，大谷翔平的經紀人 Nez Balelo 管理的一家有限責任公司於 5 月 15 日買下了這棟房子。卡羅拉賣房的原因是與結縭19年的前妻離婚，協議中包括分割賣屋所得資金。他在2023年6月喊價899萬元，10月降至835萬元，最後的成交價仍低了50萬元。

《洛杉磯時報》首先援引房地產記錄和身份不明的消息來源報導了此次出售。 南加州新聞集團也從一位熟悉此次出售、但未參與交易的未透露姓名的消息人士處獲悉，買家是日本棒球運動員。不過參與交易的各方均守口如瓶，大谷的經紀人、地產商都不願正面回應。

據《人物》雜誌報道，59 歲的卡羅拉同意向他 17 歲雙胞胎兒子和女兒的母親支付 400 萬美元的均等和解金，其中包括出售他們的家庭住宅。