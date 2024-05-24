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美國華人婦女聯合會30周年慶典 堅持社區服務奉獻愛心

記者楊青/洛杉磯即時報導
美國華人婦女聯合會會長張嫻（左三）和各界來賓。（美國華人婦女會提供）
美國華人婦女聯合會會長張嫻（左三）和各界來賓。（美國華人婦女會提供）

美國華人婦女聯合會近日舉辦創會30周年慶典，來自南加州政商僑學各界350多位嘉賓共襄盛舉。會長張嫻在社區服務心得時表示，「愛心」和「奉獻」，是婦女會30年不懈的堅持。

當晚在聖蓋博希爾頓大酒店的慶典會場熱鬧非常。包括中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林、領僑組主任王琦、加州參議員Susan Rubio、眾議員方樹强、聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、亞凱迪亞市長April Verlato、市議員王愛琳、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti等均到場祝賀。Susan Rubio表示，她多次親眼見證美國華人婦女會深入社區奉獻愛心，為弱勢捐助物資，華人婦女會持續不懈的大愛為社區樹立了好榜樣。

晚會現場播出記錄美國華人婦女聯合會30年歷程的四分鐘短片。張嫻表示，婦女會走過30年很不容易，她特別感謝會員姊妹們的堅持與付出，也特別向創會會長黃惠珍大姐和前會長曹琳、田玟英致敬。她表示，婦女會的每次進步，都是大家團結一 致、共同努力的結果。

張嫻總結表示，30年來美國華人婦女聯合會主要做了四件事：一是促進中美友好；二是慈善公益；三是服務社區；四是關心下一代成長，核心四個字：奉獻愛心。

她表示，華人婦女會會員大多是知性女性，其中很多人是企業主和行業精英，還有多位高科技行業博士，她們在百忙中還奉獻愛心服務人群，有錢出錢，有力出力。近年的慈善公益活動遠至為內蒙古、新疆、西藏、湖北、四川、 雲南和北京郊區等捐贈物資，近到幫助洛杉磯及聖蓋博谷地區弱勢群體，連續多年在感恩節、聖誕節、新年和母親節、婦女節期間，為無家可歸者庇護所、家暴中心庇護所、老人中心、社區中心送上節日物品和禦寒物品。

作為洛杉磯幾十年來持續發揮影響力的華人婦女團體，美國華人婦女會也積極參與美中兩國的社會活動。去年11月歡迎中國國家主席習近平訪問舊金山的活動中，婦女聯合會不辭辛苦在舊金山街頭揮舞中美國旗，促進中美友好。前不久，她們還主辦「愛之星」首届羽毛球邀請賽， 近百名選手參賽。

美國華人婦女會最近獲聖蓋博谷城市聯盟表彰，也是該機構唯一表彰的華裔社區組織。

美國華人婦女聯合會會長張嫻（左七）、創會會長黃惠珍（左六）、前會長曹琳（左四）與...
美國華人婦女聯合會會長張嫻（左七）、創會會長黃惠珍（左六）、前會長曹琳（左四）與眾理事接受加州參議員Rubio（右七）和眾議員方樹强（左五）表彰。（美國華人婦女會提供）
美國華人婦女聯合會近日舉辦創會30周年慶典，來自南加州政商僑學各界350多位嘉賓...
美國華人婦女聯合會近日舉辦創會30周年慶典，來自南加州政商僑學各界350多位嘉賓共襄盛舉。（美國華人婦女會提供）

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