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南加僑社合辦屈原盃「端午粽情」徵文賽

洛杉磯訊
南加州華人團體合辦屈原盃「端午粽情」全球徵文大賽。（主辦方提供）
南加州華人團體合辦屈原盃「端午粽情」全球徵文大賽。（主辦方提供）

南加州湖北同鄉會、美國內陸華美中文學校聯合主辦屈原盃「端午粽情」全球徵文大賽，投稿截止日期2024年7月6日，歡迎廣大文友踴躍參與。

端午節華人傳統佳節，更是中華民族的傳統節日。屈原是端午節的靈魂人物，是一位偉大的愛國詩人。為了弘揚屈原精神，傳承端午文化，特舉辦屈原盃「端午粽情」全球徵文大賽。向全球華人及所有熱愛中華文化朋友們發出邀請，共同書寫你心中的端午情懷！

徵文主題：記錄生活中端午節裡的精彩故事或記憶深刻的端午瞬間，展開想像和創作。作品形式：散文、詩歌、書法繪畫、攝影等多種形式。無論身在中華大地，還是遠赴他鄉，只要熱愛中華文化，都可以參與這次徵文大賽。

獎項設置：一等獎500美元1個，二等獎400元3個，三等獎200元5個，優秀獎100元5個。獲獎者如果不在洛杉磯，主辦方提供二天洛杉磯免費食宿。獲獎作品將有機會在海外媒體平台展示，讓更多人分享。

投稿截止時間2024年7月6日。投稿方式：將作品發送至大賽指定郵箱[email protected]或者[email protected]，郵件主題注明「屈原盃徵文大賽投稿」。詳情也可參閱網站https://hubeiassociation-sca.org大賽，但解釋權歸主辦單位。

端午節 洛杉磯 華人

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