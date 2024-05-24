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亞凱迪亞高中羽球隊四年奪三冠 主教練功成身退

洛杉磯訊
亞凱迪亞高中羽球隊主教練斯泰爾斯（後排中）帶隊贏得CIF第三個冠軍。（AUSD提供）
亞凱迪亞高中羽球隊主教練斯泰爾斯（後排中）帶隊贏得CIF第三個冠軍。（AUSD提供）

以華裔生為主的亞凱迪亞高中（Arcadia High School）羽球隊，最近四年三次贏得加州校際聯盟（CIF） 冠軍；最近一次在競技級別最高的公開組決賽中，以12-9擊敗核桃高中隊（Walnut HS）捧下冠軍獎牌，並以22-0寫下歷史性不敗戰績；該隊主教練斯泰爾斯（Mike Stiles），也將在本賽季結束後功成身退。

高中生羽球賽，是唯一擁有男女混合的競技運動，男孩和女孩在「混合雙打」配對相互競爭。亞凱迪亞高中羽球隊的獨特之處，在於2016年組建短短九年，已在主教練斯蒂爾斯的帶領下突飛猛進，迅速取得成功。

首個賽季結束後，亞凱迪亞高中隊於2017年加入阿爾蒙特聯盟（Almont League），並且成為常勝軍。自2017年底以來，亞凱迪亞高中已連續贏得116場常規賽比賽的勝利。總的來說，亞凱迪亞隊在過去九個賽季的總戰績是 144勝16負。在16場敗績中，其中3場是在CIF分區決賽中失利；換言之，亞凱迪亞羽球隊在CIF贏得三個冠軍的同時，還獲得三個亞軍。

斯泰爾斯表示，「我在2016年告訴校方管理層，打算執教三、四年來奠定該計劃。但從來沒有想過會在九年後，我會帶著七個聯盟賽冠軍和三個CIF公開賽冠軍離任。獲勝固然很好，但對我來說，更重要的是，羽球運動有機會影響學生運動員的生活，因此才讓我堅持這麼久，這也是我最懷念的」。

斯泰爾斯也曾是出色的學生羽球運動員。1985年，他在棕櫚泉高中（Palm Springs High School）贏得個人冠軍。隨後，他在CIF男子雙打個人季後賽中獲得亞軍，並於1987年結束高中生涯。畢業後就讀 Claremont McKenna學院，他也參加了1989年大學個人錦標賽。

亞凱迪亞高中傳統上被譽為以學術、視覺和表演藝術見長的高中，但在運動方面也同樣表現出色。今年春季運動會該校以羽球為代表的七個競賽項目，每項都至少贏得一項聯賽冠軍。

亞凱迪亞聯合學區總監萬納斯達爾 (David Vannasdall) 說，「我非常感謝斯泰爾斯教練，以及他為我們許多學生運動員帶來的機會。他為數百名學生提供展示出眾運動能力的平台，將成為他名符其實的資產」。

亞凱迪亞高中羽球隊主教練斯泰爾斯手捧CIF第三座冠軍獎牌。（AUSD提供）
亞凱迪亞高中羽球隊主教練斯泰爾斯手捧CIF第三座冠軍獎牌。（AUSD提供）
亞市高中羽毛球隊主教練家庭合照，（左起）兒子Jackson、斯泰爾斯和太太Vic...
亞市高中羽毛球隊主教練家庭合照，（左起）兒子Jackson、斯泰爾斯和太太Vicky。（AUSD提供）

亞凱迪亞 羽球 加州

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