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教師涉嘲諷恐嚇特殊學生 家長要告聖安娜學區

洛杉磯訊
聖安娜聯合學區調查一名教師在課堂上教學特殊學生時的不當言行，包括辱罵、嘲笑和忽視學生，引發學生家長強烈不滿並揚言提起法律訴訟。（abc7電視台）
聖安娜聯合學區調查一名教師在課堂上教學特殊學生時的不當言行，包括辱罵、嘲笑和忽視學生，引發學生家長強烈不滿並揚言提起法律訴訟。（abc7電視台）

南加橙縣（Orange County）聖安娜聯合學區（Santa Ana）日前表示，已就卡弗小學（Carver Elementary School）一名教師涉嫌不當對待特殊需求學生的事件展開全面調查。此前，一段視頻在社交媒體上流傳，顯示該教師與特殊學生在教室內發生衝突並出言嘲笑。

視頻中，這名教師與一名學生對峙，反覆用剪刀敲擊桌子，並多次提高音量說道：「別以為你不用完成作業，聽明白了嗎？」該班級的六名學生的家長，已委託律師澤克瑟 (Elan Zektser)向學區提出訴訟。

澤克瑟指出，學區多年來一直知悉這名教師辱罵、忽視有特殊需求的學生，卻礙於可能面臨的法律訴訟，將其調離原校並安排至卡弗小學任教。他表示，事發當日，一名學生無意中用平板電腦錄下了老師在教室內約半天的情況，後來一名家長因懷疑教室內存在問題而查看錄影，隨後將視頻內容分享至社區內，引發關注。而另一段視頻也顯示，古羅拉（Angelica Gurrola）的九歲且有言語障礙的兒子與老師發生口角衝突，老師當著全班同學面對其大聲斥責。古羅拉痛斥這名教師的行為嚴重傷害孩子，導致其言語能力退化並出現行為問題，甚至半夜從噩夢中驚醒並喊著「老師」。

對此，聖安娜聯合學區發布聲明回應稱，學生的安全和福祉始終是校方的首要任務。目前已對事件展開全面徹底的調查，將根據調查結果採取一切必要的應對措施。

古羅拉呼籲學區解聘涉事教師並撤換校長。澤克瑟則表示，若校方不採取實質性行動，將代表家長提起法律訴訟。目前，該班級已經替換了任課教師。

學區 南加 橙縣

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