橙縣台灣傳統週「土地的歌」 觀眾懷鄉讚賞感動

福爾摩沙馬戲團《土地的歌》之「翻轉臺灣」，憑軟實力走入國際視野。(橙僑中心)

2024年橙縣 台灣傳統週慶祝大會於5月21日晚間在查普曼大學紀念廳（Chapman University Memorial Hall)舉行，重頭好戲是福爾摩沙馬戲團（FOCA）的新作《土地的歌》，由四段「看見台灣」、「台灣巨人」、「翻轉台灣」和「擁抱台灣」不同年代的故事，搭配經典流行歌曲、舞蹈、影像及神奇的特技表演，回顧台灣多元的歷史文化及生活百態，觀眾沈浸在懷鄉、讚賞的感動中，紛紛報以熱烈的掌聲與喝采。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、台灣傳統週活動召集人呂耀勳、黃河芬、徐湛生及張欣珠在大會中先後致詞，感謝促成此次演出的僑委會，並頒贈感謝狀給查普曼大學、國泰銀行及福爾摩沙馬戲團。蕭蓓如主任致詞表示，感謝橙縣僑界通力合作辦理橙縣台灣傳統週活動，讓更多人看見台灣的力與美，以及展現台灣文化藝術之軟實力，令她十分感動。

福爾摩沙馬戲團團長林智偉，也是《土地的歌》編劇兼導演，他強調，當代馬戲融合戲劇、音樂、舞蹈、特技等多元表演藝術，突破傳統馬戲標榜動物及雜耍的限制，致力於表現更深刻的人文情懷。他回顧，福爾摩沙馬戲團曾於2016年來橙縣演出，睽違八年，有如見到久別的老友。疫情 期間劇團受到美國僑胞支持，得以撐過青黃不接的三年，所以此次巡演也是一趟感恩之旅。

當晚出席貴賓還包括查普曼大學國際教育主任Kristin Beavers、國泰銀行副總裁黃喬信、僑務委員汪蔚興、僑務諮詢委員邱垂煌、許正雄、蔡玟慧、僑務顧問王孟恩、陳景星、康秋霞、曾昭華、張亦珍、潘美弘、沈柏文、陳鳳桃、陳玫秀、僑務促進委員葉旭旻、張慧玲、林青蓉、僑團代表傅錦郎、蘇國雄、朱曉珊、胡安瀅、呂兆愷、鄭學成、鄭鈺璁、韓迺珣、張淑華、胡佳惠等人，及富樂頓中文學校台灣華語文學習中心由主任劉宜靜、老師徐欣、高純幸率領多位學生前往觀賞，橙縣FASCA諮詢導師吳俊毅也帶領10餘位海外青年文化大使、 普曼大學也邀請學校師生近40位共襄盛舉，從表演藝術進一步認識台灣多元的文化，計800位中外佳賓齊聚一堂。