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天津大學南加校友會地產講座吸睛 百餘人參加

記者張宏/洛杉磯即時報導
天津大學南加州校友會日前在爾灣舉辦房地產講座，現場百餘人參加。（主辦方提供）
天津大學南加州校友會日前在爾灣舉辦房地產講座，現場百餘人參加。（主辦方提供）

天津大學南加州校友會，日前在爾灣舉辦房地產講座，邀請地產業者何林講解「2024年-2027年商業地產的危與機」。現場聚集近百名校友和對該主題感興趣的華人民眾。

何林主要從事商業地產投資，尤其擅長不良貸款，他也是加州土木建築與房地產協會的前會長。何林表示，一如他在2008年購買數百套「不良貸款和房產」開啟的地產事業，他認為2024年以後的幾年，是美國地產的危機與機會。房地產市場現在整體基本層面沒有問題，開發商依然需要貸款，短期過橋貸款（Bridging loan）對投資者來說是不錯機會。同時如果能以不錯的價格拿到不良貸款或者法拍屋，也有不錯的獲利空間。

校友會理事長李尚浩表示，校友會不定期舉辦各種線下講座和活動，尤其是房地產和建築講座，每次都吸引大批校友來參加。這次活動報名人數超過預期，吸引百餘人參與，可見大家對房地產話題的興趣和熱情。現在南加地產市場未來有很多不確定性和機會，因此校友會把這個領域的專家和有興趣、有需要的人聚集在一起。

現場參與講座的華人們聽得很認真，亞凱迪亞華人陳女士還做筆記。她說，華人一直都有地產信仰，希望通過參加講座，獲得更多最新實用信息。這次聽了幾個小時講座，學習到不少知識，感謝校友會舉辦這樣的活動。

天津大學南加州校友會成立於2015年10月，正值天津大學120年華誕，是由天津大學校友（含北洋大學）組成的聯合性團體，為獨立的非營利、非政治性社會組織。校友會已有500餘會員，涵蓋南加州地區包括工業、學術、商業等各界的精英人士。校友會舉辦多項活動。在科技方面，校友會定期在洛杉磯，爾灣和聖地牙哥舉行咖啡科技圓桌會，科技創新沙龍。在健身活動方面，校友會成立健身小組、排球隊、組織爬山、海邊BBQ等；在生活方面，校友會多次組織建築房地產講座。南加州校友會還積極參與南加州的僑界活動，與兄弟校友會攜手組織節日晚會，創新聯合論壇，松竹梅野餐會等。

校友會理事長李尚浩（左）和演講嘉賓何林（中）合影。（主辦方提供）
校友會理事長李尚浩（左）和演講嘉賓何林（中）合影。（主辦方提供）

加州 南加 房地產

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