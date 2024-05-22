只因出餐延誤 洛城餐廳員工遭暴打

根據監控畫面，顧客猛捶餐廳僱員凱文的頭部。（ABC NEWS）

洛杉磯 市中心的一間餐廳，日前遭受無妄之災；只因一份食物訂單出餐較慢，餐廳的一名服務生就遭到顧客暴打。事件發生後，該顧客還多次返回餐廳，試圖繼續找這名服務員。

這起事件發生在20日，位於第七街和花街（7th and Flower streets）交匯處的Wokcano餐廳。遭到襲擊的員工凱文 (Kevin) 表示，這位顧客很不高興，因為他的食物花太長時間才出餐；該男子因此對凱文懷孕的同事大喊大叫，當凱文要求顧客別在喊叫時，該男子開始毆打凱文的頭部。

監視器影片顯示，該男子將凱文逼到牆角後，反覆毆打他，期間多次捶擊他的頭部。另一名餐廳員工上前抱住並試圖制止該顧客，該顧客才慢慢停下暴力行為。

凱文說，「希望警察能找到他，在他再次襲擊無辜者前，希望警察能把他關進監獄 。我覺得他想要殺了我」。

凱文的母親伊莎貝爾·埃爾南德斯（Isabel Hernández）說，自那以後，這名顧客至少四次回到餐廳尋找凱文，並詢問他的下落。

埃爾南德斯說，「希望他被逮捕，因為如果他今天在這裡施暴，明天就可能去其他地方做同樣的事」。

目前嫌犯仍然在逃，洛杉磯市警局表示，他們正在調查這起攻擊事件。任何有訊息的民眾，請與警方聯繫。