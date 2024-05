首位華裔嚴志豪出任洛杉磯縣政委員會執行長

洛杉磯縣政委員會任命嚴志豪行政執行長,成為首位擔任此職位的華裔,全面負責縣政委員會的行政事務,領導3.4億元預算及近500個預算職位的行政辦公室,並為33個單位提供支持。(洛縣執行長辦公室提供)

洛杉磯縣政委員會5月21日(周二)任命嚴志豪(Edward Yen)為縣政委員會行政執行長(Executive Officer),負責全面監督縣政委員會的行政事務。嚴志豪是首位擔任此職位的華裔,將領導預算 達3.4億元、擁有近500個預算職位的縣政委員會行政辦公室。他的主要職責包括召開高效且包容的公開會議,並為檢察長辦公室、警長民間監督委員會和兒童保護辦公室等33個單位提供行政支持。

嚴志豪在地方政府擁有近20年的豐富經驗,曾擔任助理行政主管,負責技術、規劃、立法、運營和評估上訴委員會等多個領域。在新職位上,他將向縣政委員會五位成員報告,全面負責部門的管理與指導,以維持和提高運營效率,促進管理透明化。此外,嚴志豪現任洛縣 政府亞裔員工協會會長,曾任聖瑪利諾(San Marino)娛樂委員會主席。他重視社區服務和指導,並及時回饋社會。

在加入該部門前,嚴志豪曾在洛縣估價官辦公室(Los Angeles County Office of the Assessor)工作五年,擔任估價公共服務總監以及總法律顧問。他的縣府公務員生涯始於洛杉磯縣府律師辦公室(Los Angeles County Office of County Counsel)副法律顧問。在加入縣政府工作之前,嚴志豪則是一名私人執業律師。

對於新的職位,嚴志豪表示,能夠被獲任這個領導職位深感榮幸,他對公共服務的熱情驅使他創新、協作,並為社區帶來積極的影響。

嚴志豪擁有羅耀拉法學院(Loyola Law School)法學博士學位和南加州大學 (University of Southern California)工商管理學士學位。除了工作外,他喜歡與家人共度時光,打籃球,以及參與所有與南加州大學相關的活動。他甚至以學校的名字為兩個孩子取名為Scarlett和Caleb。