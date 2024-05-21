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亞市華裔生交響樂隊 為長者演奏場景超溫暖

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
AYSO樂隊的年輕演奏家們，每周都會聚在一起認真練習。（記者邵敏／攝影）
AYSO樂隊的年輕演奏家們，每周都會聚在一起認真練習。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia），一場別開生面的演奏會日前在亞市老人中心（Arcadia Retirement Center）舉辦。演奏者是一支由華裔青少年組成的交響樂隊，成員年齡從6歲至十幾歲，孩子們用手中的樂器，為長者送上最動人的音樂。

5月18日（周六）下午，亞凱迪亞老人中心樂聲迷人，經典的交響樂曲《第二華爾茲》（Waltz No. 2），在輕快、優雅的節奏中拉開序幕。十幾名演奏者來自亞凱迪亞青少年交響樂隊（Arcadia Youth Symphony Orchestra，簡稱AYSO），他們大多都是當地的華裔學生，這一天特意為社區長者彈奏。

演奏現場有些擁擠但氣氛溫暖，觀眾是幾十名年邁、且大多已失去生活自理能力的長者，他們在工作人員的攙扶下推著輪椅就坐。面對學生樂隊的演奏，長者們傾心聆聽，並不時報以熱烈掌聲。門口、走廊上，學生家長或站或坐，共同參與這場感人的演奏會。

AYSO樂隊指揮張潤田（Caster Teoh），洛杉磯夢想樂團（Dream Orchestra of Los Angeles）首席小號，愛樂樂團青年交響樂隊音樂總監，他更是一名經驗豐富的專業指揮家。18日當天，張潤田帶著學生樂隊繼續演奏《迪士尼經典》、《鄉間騎士間奏曲》（Cavalleria rusticana - Intermezzo）等經典曲目。音樂將現場年邁的長者、年幼的演奏家緊密連接在一起。

「我們經常在各個音樂廳演出，但在老人中心表演有著不同尋常的意義。」張潤田表示，舉辦這場特別的音樂會就是為了回饋、服務社區。「我們想通過這場演奏，教育年輕一代尊敬長輩，不忘長者；希望年輕的藝術家可以記住，無論有一天我們多麼偉大，都要平等看待每個人，永遠不要忘記長輩，因為我們也會變老，也會希望得到年輕人的認可和尊重。」

演奏會主辦方Arcadia music音樂學院，創辦至今已近20年，校長王老師培養了一批批職業音樂人、音樂愛好者。他介紹AYSO樂隊的年輕演奏家們，每周都會聚在一起認真練習，盡管有些年幼孩子指法尚且生澀，但因為對音樂的熱愛，讓他們彈奏出最動人的樂聲以及傳播善意和愛意。

由華裔青少年組成的交響樂隊，成員年齡從6歲至十幾歲。（記者邵敏／攝影）
由華裔青少年組成的交響樂隊，成員年齡從6歲至十幾歲。（記者邵敏／攝影）
長者觀眾傾心聆聽，並不時報以熱烈的掌聲。（記者邵敏／攝影）
長者觀眾傾心聆聽，並不時報以熱烈的掌聲。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞青少年交響樂隊，為長者舉辦別開生面的演奏會。 （記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞青少年交響樂隊，為長者舉辦別開生面的演奏會。 （記者邵敏／攝影）
孩子們用手中的樂器，為長者送上最動人的音樂。（記者邵敏／攝影）
孩子們用手中的樂器，為長者送上最動人的音樂。（記者邵敏／攝影）

交響樂 亞凱迪亞 老人中心

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