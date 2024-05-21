美西黃埔親友會將紀念建校百年 傳承黃埔精神

美西黃埔親友會將於6月1日舉辦黃埔建校百年紀念活動，透過愛國歌曲演唱會、文物展覽和抽獎等豐富活動，傳承黃埔精神，凝聚海外黃埔親友力量，為中華民國的和平與安全貢獻力量。（記者張庭瑜/攝影）

美⻄中華民國 黃埔親友聯誼會於5月21日（周二）在洛杉磯 華僑文教服務中心宣布，將於6月1日舉辦黃埔建校100週年紀念活動。此次活動內容豐富，包括愛國歌曲演唱會、文物展覽和抽獎等，旨在緬懷先輩們為國犧牲奮鬥的精神，傳承黃埔精神。

會長謝傳佐表示，今年適逢黃埔軍校建校一百週年，為此聯誼會也特別籌辦慶祝活動，而6月1日的愛國歌曲演唱會是重頭戲。當天的活動不僅緬懷先輩們的無私奉獻和犧牲精神，還將舉辦特別的文物展覽，展示許多首次公開的珍貴展品。活動最後還有現金獎和中華航空機票抽獎，歡迎大家踴躍參加，邀請親朋好友共襄盛舉。

理事長王竹青指出，成立聯誼會的宗旨包括記錄和傳承國共內戰和抗日戰爭時期的歷史真相，以及為年邁的黃埔校友提供幫助，並強調記錄和傳承歷史的重要性。他表示，希望通過黃埔親友們的口述歷史和資料收集，將動亂時代的歷史真相流傳下來。

王竹青強調，國父孫中山先生創建黃埔軍校的初衷是為了在民國初年軍閥割據的背景下，建立一個以主義至上、國家民族至上的革命軍人訓練地。黃埔軍校培養了許多抗日和國共內戰時期的名將，其精神代表著為國家、為民族、為主義不惜犧牲奮鬥的精神，這種精神將在中華民國繼續傳承。

洛橋中心主任陳敏永表示，回顧台灣的民主成就，這些成就的根源在於黃埔軍校的建立。他指出，國父孫中山先生創建中華民國後提出的軍政、訓政和憲政的施政理念在台灣得到了落實，並表示，黃埔親友聯誼會在照顧前輩及其家屬、傳承輝煌歷史方面的有一定貢獻。同時，他也引用賴清德總統的話「戰爭沒有贏家」，希望大家堅定支持中華民國台灣，維護台海安全。陳敏永也感謝黃埔親友聯誼會和中華旗隊在大洛杉磯地區的持續努力。