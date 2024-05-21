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美西黃埔親友會將紀念建校百年 傳承黃埔精神

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
美西黃埔親友會將於6月1日舉辦黃埔建校百年紀念活動，透過愛國歌曲演唱會、文物展覽和抽獎等豐富活動，傳承黃埔精神，凝聚海外黃埔親友力量，為中華民國的和平與安全貢獻力量。（記者張庭瑜/攝影）
美西黃埔親友會將於6月1日舉辦黃埔建校百年紀念活動，透過愛國歌曲演唱會、文物展覽和抽獎等豐富活動，傳承黃埔精神，凝聚海外黃埔親友力量，為中華民國的和平與安全貢獻力量。（記者張庭瑜/攝影）

美⻄中華民國黃埔親友聯誼會於5月21日（周二）在洛杉磯華僑文教服務中心宣布，將於6月1日舉辦黃埔建校100週年紀念活動。此次活動內容豐富，包括愛國歌曲演唱會、文物展覽和抽獎等，旨在緬懷先輩們為國犧牲奮鬥的精神，傳承黃埔精神。

會長謝傳佐表示，今年適逢黃埔軍校建校一百週年，為此聯誼會也特別籌辦慶祝活動，而6月1日的愛國歌曲演唱會是重頭戲。當天的活動不僅緬懷先輩們的無私奉獻和犧牲精神，還將舉辦特別的文物展覽，展示許多首次公開的珍貴展品。活動最後還有現金獎和中華航空機票抽獎，歡迎大家踴躍參加，邀請親朋好友共襄盛舉。

理事長王竹青指出，成立聯誼會的宗旨包括記錄和傳承國共內戰和抗日戰爭時期的歷史真相，以及為年邁的黃埔校友提供幫助，並強調記錄和傳承歷史的重要性。他表示，希望通過黃埔親友們的口述歷史和資料收集，將動亂時代的歷史真相流傳下來。

王竹青強調，國父孫中山先生創建黃埔軍校的初衷是為了在民國初年軍閥割據的背景下，建立一個以主義至上、國家民族至上的革命軍人訓練地。黃埔軍校培養了許多抗日和國共內戰時期的名將，其精神代表著為國家、為民族、為主義不惜犧牲奮鬥的精神，這種精神將在中華民國繼續傳承。

洛橋中心主任陳敏永表示，回顧台灣的民主成就，這些成就的根源在於黃埔軍校的建立。他指出，國父孫中山先生創建中華民國後提出的軍政、訓政和憲政的施政理念在台灣得到了落實，並表示，黃埔親友聯誼會在照顧前輩及其家屬、傳承輝煌歷史方面的有一定貢獻。同時，他也引用賴清德總統的話「戰爭沒有贏家」，希望大家堅定支持中華民國台灣，維護台海安全。陳敏永也感謝黃埔親友聯誼會和中華旗隊在大洛杉磯地區的持續努力。

記者會中，與會嘉賓也一同回顧黃埔精神和黃埔軍校的歷史，陸軍官校南加州校友會會長陳百齊強調，黃埔精神的傳承和弘揚。當天活動將於6月1日下午2時至4時30分在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，報到時間為下午1時30分。歡迎各界人士參加，共同慶祝黃埔軍校百年華誕，弘揚黃埔精神。此次活動也將展示黃埔軍校歷史上的珍貴文物，讓參觀者深入了解黃埔軍校的光輝歷史。

同日也將展出抗戰時期的煙卡。（記者張庭瑜/攝影）
同日也將展出抗戰時期的煙卡。（記者張庭瑜/攝影）
會長謝傳佐表示，6月1日的活動將透過愛國歌曲演唱會、珍貴文物展覽和抽獎活動，緬懷...
會長謝傳佐表示，6月1日的活動將透過愛國歌曲演唱會、珍貴文物展覽和抽獎活動，緬懷先輩們為國犧牲奮鬥的精神，傳承黃埔精神。（記者張庭瑜/攝影）
美西黃埔親友會部分會員合影。（記者張庭瑜/攝影）
美西黃埔親友會部分會員合影。（記者張庭瑜/攝影）
洛橋中心主任陳敏永表示，台灣的民主成就根源於黃埔軍校的建立，呼籲大家堅定支持中華...
洛橋中心主任陳敏永表示，台灣的民主成就根源於黃埔軍校的建立，呼籲大家堅定支持中華民國台灣，維護台海安全和台灣人民的生命財產安全。（記者張庭瑜/攝影）
理事長王竹青表示，聯誼會的重要目標是記錄和傳承國共內戰和抗日戰爭時期的歷史真相，...
理事長王竹青表示，聯誼會的重要目標是記錄和傳承國共內戰和抗日戰爭時期的歷史真相，這也是黃埔親友聯誼會成立的主要目的之一。（記者張庭瑜/攝影）
展出的煙卡均附有詳細備註。（記者張庭瑜/攝影）
展出的煙卡均附有詳細備註。（記者張庭瑜/攝影）

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