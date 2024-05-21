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南加州63歲男子被捕 兩年內涉嫌製造150多起爆炸

洛杉磯訊
63歲男子貝里安涉嫌在兩年內策畫150多起爆炸案，並面臨重罪指控，保釋金為150萬元。（abc7電視台）
63歲男子貝里安涉嫌在兩年內策畫150多起爆炸案，並面臨重罪指控，保釋金為150萬元。（abc7電視台）

洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）警方20日宣布，逮捕一名涉嫌在過去兩年內策畫超過150起爆炸案的63歲男子貝里安（Art Leon Berian），該男子目前面臨三項重罪指控，包括持有爆炸物及蓄意傷害或恐嚇，保釋金為150萬元。

視頻來源:現場監控 記者張庭瑜/後製

警方表示，貝里安於16日被捕並立案，這些爆炸案大多發生在艾倫路（Allen Avenue）和華盛頓路（Washington Boulevard）周邊地區，且通常在深夜發生。僅在過去兩周內，就有14起爆炸事件發生。儘管大部分案件未被報案，但巴沙迪那市的火災調查員透過追蹤該市ShotSpotter系統偵測到的爆炸聲，成功縮小了調查範圍至特定街道。

巴沙迪那市議員Felicia Williams表示，她曾親耳聽到爆炸聲。許多居住在附近的鄰居都被這些深夜爆炸嚇壞，經常在半夜被驚醒，搞不清楚發生的是火災還是爆炸。

警方透過在Nextdoor網站發布的影片，鎖定兩輛登記在貝里安名下的可疑車輛，並取得一段與本案相關的爆炸影片。警方表示，他們在外出蒐證時，正好聽到附近傳出巨大爆炸聲，並目睹一輛車從現場冒著白煙駛離。警方隨即攔截了這輛2013年的BMW車輛，成功逮捕貝里安，並從車內取得與爆炸案相關的證物。

所幸目前尚無人員傷亡報告。警方呼籲市民提供任何與此案相關的訊息，可撥打巴沙迪那市警察局電話：626-744-4241，或滅罪熱線：800-222-8477，亦可訪問lacrimestoppers.org匿名舉報。

洛杉磯 Boulevard

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