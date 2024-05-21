洛縣越裔男持刀夜闖民宅 被前女友一槍斃命

案發地點位於蒙羅維亞South Shamrock Avenue 400號街區。（CBS）

洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）日前發生一起致命槍擊案件，一名亞裔 男子深夜持刀闖進一處住宅，試圖刺傷前女友和另一名男子，未料被前女友一槍斃命。案件仍在調查中，涉及的當事人關係較為複雜，目前沒有人被捕。

根據洛縣 警察局聲明，這起案件發生在5月17日（周五）晚上9時47分左右，地點位於蒙羅維亞南三葉草大道（South Shamrock Avenue）400號街區，嫌疑男子身分已被證實為42歲的李姓越裔男子Thanh Cong Le。案發時，李男攜刀闖進一戶民宅，並試圖刺傷屋內的一名白人女子和一名白人男子。

警方聲明指出，為了阻止手持凶器的李男繼續靠近，這名女子開槍。法醫辦公室稱，李男胸部中彈，被宣布當場死亡，當局沒有提供死者的居住城市。案發後，開槍女子報警，警方在現場發現一把槍和幾把刀。

警官Patricia Thomas表示，經調查，開槍女子和被槍殺的男子先前是男女朋友關係，但李男已被強制不得靠近前女友。Thomas還指出，開槍女子和屋內的另一名男子沒有被逮捕，兩人當時都留在現場與警方合作。

根據CBS新聞報道，案發現場鄰居Paulette Polk接受採訪時表示，被槍殺的男子並非第一次來到這裡。半年內鄰居曾多次看到這名男子出現，案發三天前還看到男子在此處修繕圍籬，鄰居認為該名男子是開槍女子的男友。案件調查仍在進行中，任何了解此案更多資訊的人請致電洛縣警局 213-229-1700。

另外，根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）報導，法庭記錄顯示，李男兩年前曾因家庭暴力被定罪，但沒有指出當年案件的受害者。2021年2月15日，亞凱迪亞 （Arcadia）警方逮捕此人，他對傷害配偶或女友的行為沒有提出抗辯，並於2022年11月29日被判處4年監禁。後因羈押時間抵扣，他被減刑提前出獄。