《SIGHT 》重見光明 華人故事片24日起美加上映

(左起) 好萊塢知名製片人Darren Moorman，導演Andrew Hyatt，男主Terry Chen，眼科醫師王明旭，製片人David Fischer及劇組人員。(本報記者/攝影)

以華人 事蹟為題材的好萊塢 勵志電影《SIGHT》首映會14日在洛杉磯Century City AMC 15隆重舉行，當日的現場紅毯秀上， SIGHT 製片人David Fischer和Darren Moorman，導演Andrew Hyatt，Angel Studio 首席發行官Jared Geesey，男主角華裔 演員Terry Chen，官方宣傳合作夥伴iTalkBB CEO Jack Zhao及劇組的演員們出席了當天的紅毯儀式，超過200位嘉賓共同見證了首映盛況。該片將於本月24日在美國及加拿大影院全線上映。

觀眾可至https://tinyurl.com/4uw46yjw購票，一起來幫助電影SIGHT在上映首周的票房，激勵更多觀眾和主流媒體看到華人造福人群的故事，參與「I AM IN」接力活動，鼓勵華人主動發聲登上銀幕，每位參與活動的貢獻者都會記錄在https://www.italkbb.com/iamin 首頁，為改變世界貢獻一份力量， 讓更多華人的故事走進好萊塢。

該部電影是由好萊塢執導的第一部以華人為主角，講述為世界醫學做出傑出貢獻的華人移民故事的電影。 電影改編自知名華人眼科專家王明旭博士的自傳《從黑暗到光明》（From Darkness to Sight）。 影片講述了王明旭決心為失明孤兒恢復視力的故事，展現了王醫生如何將所經歷的恐懼、貧窮和偏見轉化為治癒他人的愛與關懷。王醫師研發的羊膜隱形眼鏡，將此專利技術捐給了世界各地，為需要的患者免費提供視力恢復手術，造福了數百萬失明者。

電影SIGHT獲得ICVM國際電影獎最佳影片獎、最佳長片獎、最佳攝影銀獎和最佳男主角銅獎。 在哈特蘭國際電影節中，該片被授予最佳首映敘事長片獎。 SIGHT挑戰了好萊塢電影中對華裔形象的限制想像和刻板印象，鼓勵全球觀眾在一個充滿對立和衝突的世界中尋找共同點，推動理解與和解，並激勵人們幫助他人。