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7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

華人大媽1年嚇跑3房客 還報警誣房東盜百萬珠寶

記者王若然／天普市即時報導
5月15日，謝女士（前）被洛杉磯縣警員驅逐出房屋。（溫先生提供）
5月15日，謝女士（前）被洛杉磯縣警員驅逐出房屋。（溫先生提供）

擔任房東30年的華人溫先生，因年事已高精力有限，本打算結束出租業務，安心養老，卻怎料遇見了一位「問題」房客，其「麻煩」程度可謂「30年一遇」。溫先生稱，這位72歲的華人老太太房客，在她租住的一年間前後嚇走三位分租客，還誣陷溫先生偷盜價值百萬的古董珠寶。

溫先生在華人聚集的天普市（Temple City）擁有一棟獨立屋，常年出租。平日他定居加拿大，很少來南加州，除非需要處理房客問題。但在一年多前，他將這棟房屋中的兩房一浴租給了72歲的謝女士，從此噩夢便開始了。溫先生表示，這一年來，謝女士經常與同屋的其他租客發生矛盾，要麼誣陷他人偷東西，要麼「碰瓷」摔倒，要求對方賠償。「平均每月警察都要來一次」，全是謝女士報的警，當地警員都認識她。

溫先生稱，謝女士的這些控告都是無中生有，沒有一次得以在警局立案。有一次，謝女士竟報警稱溫先生盜竊了她價值300多萬元的古董和珠寶，並攜帶「贓物」出逃加拿大。溫先生表示，警察根本不相信她的話，也從未對他進行調查，因為警察知道她在撒謊。溫先生表示這一切都有視頻監控作證。

溫先生說，謝女士入住後，前後共「嚇走」三名分租客，最後屋內僅剩下謝女士一人。雖然這些租客的租約均未到期，但溫先生知道謝女士給其他租客帶來了不便，於是並沒有強求租客住到租約期滿。此外，雖然在租給謝女士前，已說好屋內不得養寵物，但謝女士還是養了貓。

今年2月底，溫先生與謝女士為期一年的合同終於到期，但謝女士並沒有要搬走的意思。於是，溫先生在律師的幫助下進行了合法驅逐。5月15日，洛杉磯縣法警終於將溫女士驅離房屋。溫先生說，她什麼也沒帶，貓被留在了屋內。

5月16日，謝女士又出現在了溫先生出租屋的門口，要求取回自己的貓咪。她還報了警，警員隨後到場。警員表示，溫先生既已經通過合法手段將謝女士驅逐，便權利不給謝女士開門。若溫先生再次允許謝女士進屋，就不得不再走一遍法律驅趕程序。最後，三名警員進入溫先生的房子，小心翼翼地將貓和謝女士的部分物品取了出來。

至此，溫先生與謝女士的「恩怨」算是告一段落。溫先生說，他當房東30年，從沒遇過像謝女士這樣的租客。他平日與租客關係都很好，其中一位租客甚至租了20年。而且他的房子也比市場租金便宜，例如謝女士租住的兩房一浴，月租僅1300元。他說想曝光這段經歷，是想提醒廣大房東，小心遇到不良租客。

記者聯繫了謝女士，截至發稿時間，謝女士未對此案進行回覆。

洛杉磯縣警員發出的驅逐通知。（溫先生提供）
洛杉磯縣警員發出的驅逐通知。（溫先生提供）

租客 華人 房東

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