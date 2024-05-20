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南加曝連環搶劫案 一夜之間至少8家便利店被搶

洛杉磯訊
該起便利店連環搶劫案中，搶匪駕駛一輛SUV，專搶收銀機現金。（ABC7電視台）
該起便利店連環搶劫案中，搶匪駕駛一輛SUV，專搶收銀機現金。（ABC7電視台）

橙縣洛杉磯縣19日晚間至少有八家便利店遭搶，警方懷疑這些搶案為同一夥人所為。

據ABC 7電視台報導，第一起搶案發生在當晚9時16分，位於紐瓦克（Norwalk）Alondra大道上的711便利店。店內兩台收銀機被盜，約五名男性嫌犯作案後逃離現場。最後一起搶案則發生在20日凌晨1時45分，位於貝爾弗勞華市（Bellflower）Artesia大道上的711便利店。現場監控錄像顯示，在這起搶案中，四名男子從一輛橙色SUV下車後，進入店內跳到收銀台後方要求店員打開收銀機。該店店員事後表示，每台收銀機內約有500元現金。

橙縣多家便利店一夜間也遭搶，包括安那罕（Anaheim）一家Circle K和Shell加油站內的便利店，以及安那罕、橙市、富樂頓、Gardena的多家711便利店。

安那罕警局警佐Jon McClintock表示，這種情況很少見，已經很久沒有發生過這麼多起連環搶案了。顯然，本市一晚上有三起的便利店搶案，與同一個晚在橙縣、洛杉磯縣地區發生的搶案有關聯。

警方表示，嫌犯還在安那罕Circle K便利店偷走了一輛車，這輛車後來在橙市被搶的711便利店被發現。不同地區的警員對嫌犯的描述也如出一轍。負責貝爾弗勞華市（Bellflower）地區的洛杉磯縣警員表示，嫌犯為四名男性，駕駛一輛小型SUV；富樂頓警局警員則表示三到四名男子搶劫了收銀機，並指出發生在富樂頓和安那罕的搶案為同一夥人所為。

此外，在商業市（Commerce）的一起搶案也可能是同一夥人所為，不過警方尚未確認。

目前本案還在偵查中，沒有人受傷，也沒有嫌犯被捕。

洛杉磯 橙縣 SUV

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