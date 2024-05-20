聖瑪利諾中文學校結業 老師：小小獎杯 鼓勵孩子學中文

許老師（後右站者）和她的小小班學生們。（記者楊青/攝影）

在聖瑪利諾 中文學校18日的結業典禮上，初級小小班的同學們手捧小小的獎杯興奮不已，該班許教師說，小小獎杯可以鼓勵孩子們認真學習中文。

初級小小班的許多小朋友18日拿到了他們人生的第一座獎杯。許老師表示，小小班的年齡大多在五歲左右，學習中文時間不長，但很多同學都很認真，起步良好。

許老師現在所教的小小班共有26個學生，經常上課23人。從事中文教育七年，許老師表示，她的學生來自不同族裔，一些孩子家長講中文，另外的孩子則完全是非華語環境。她的教學體會是，對於家裡說中文的孩子來說，他們學習的速度更快一些；但與此同時，很多非華語家庭的孩子的發音非常準確，口齒清晰，不少孩子中文講得字正腔圓。不過她表示，沒有中文家庭背景的學生軟性學習的範疇還是會受到限制，比如他們通常只會講課堂上教的詞語；所以，有華語家庭背景的孩子，受家庭語言潛移默化，能夠學習很多課堂上未有涉及的華語。

許老師同時教授周末班和課後班。周末班是周末上課三小時，課後班則是一周上課五天，每天三小時。她表示，課後班的學習效果比周末班效果好得多，不僅是聽說方面，讀和寫也表現亮麗。