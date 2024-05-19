美國傳承杯藝術節 邀桃園市國樂團演出「桃花源」

中國駐洛杉磯總領事館文化領事柴贇（左）為藝術節主席鄔素斐頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

第七屆美國傳承杯國際藝術節15日舉辦啟動儀式，藝術節將歷時一個月，來自世界各地藝術家跨界合作，包括現代舞蹈、古典音樂和視覺藝術的融合表演，其中的一大亮點是台灣桃園市國樂團和美國中華國樂團聯袂帶來一場「桃花源」民族音樂會。

藝術節主席鄔素斐表示，藝術節自成立以來，一直致力於中華文化的推廣與傳承，慶祝多元文化的藝術成就。 本屆藝術節除選手報名參賽外，還希望召集海外活躍藝術家，共同探索和推動藝術的前沿。戲曲方面邀請來自中國的京劇 表演藝術家管波擔任戲曲藝術顧問，演員來自美國各地，包括京劇表演藝術家關肅霜的弟子喬麗、原安徽黃梅劇院的北美黃梅藝術團的陳小芳、新澤西州 的崑曲演員賈永紅，及上海越劇院、杭州越劇院、嵊州越劇團的一級演員和作曲家、指揮家們。

她說，音樂方面，中國民族音樂泰斗瞿春泉指揮將攜台灣桃園市國樂團和美國中華國樂團交流演出，組委會還將邀請中國江南絲竹琵琶泰斗湯良興和上海民族樂團著名打擊樂演奏家周樂嘉。舞蹈部分由藝術節聯合主辦方「中美街舞發展交流協會」交流合作，展示更年輕和有活力的藝術氣息。

藝術節組委會主席李愔表示，藝術節將繼續保留其特色「傳承之光」多彩非遺部分，今年由中國藝術研究院李宏復博士擔任非遺顧問，並得到中國藝術人類學刺繡藝術專業委員會的支持，同時與洛陽文化產業協會就非遺項目合作，展示技藝傳承和創新力量。

他說，現在藝術節報名已開始，7月28日將舉行優秀選手競演活動，8月3日進行專業演員和優秀選手展演暨頒獎活動，8月25日藝術家閉幕式精彩演出。本屆藝術節為期30天，期間將安排一系列展覽和表演，展示藝術的力量和美，藝術節後續還將有「千里共嬋娟」中秋越劇專場，詳情請訪問www.meranocp.com/80324。