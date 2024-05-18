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亞裔傳統週珍奶飄香 臭豆腐蚵仔麵文化魅力

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
珍奶節現場設有小吃攤，眾多民眾排起長隊品嚐各式台灣美食。（記者張庭瑜/攝影）
珍奶節現場設有小吃攤，眾多民眾排起長隊品嚐各式台灣美食。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美人傳統週園遊會5月18日在蒙特利公園市巴恩斯公園隆重登場，其中「台灣珍奶節」更是活動的一大亮點，吸引眾多當地民眾前來品嚐八家珍奶店的特色飲品，以及臭豆腐、蚵仔麵線等道地台灣美食。

視頻來源：記者張庭瑜╱拍攝

活動現場，來自各地的民眾和台美人聚集一堂，共同享受台灣特色美食和豐富多彩的表演。美國民眾達斯汀（Dustin）特地從聖彼得市（San Pedro）前來參加此次活動，他表示，自己與台裔太太特地來這裡品嚐珍珠奶茶。此外，他也特別對台灣的臭豆腐感興趣，認為加入蔬菜後味道更佳。而達斯汀每隔幾年也會陪同太太到台灣探親，並親眼見證台灣在疫情期間的防疫表現，認為台灣在疫情中的表現堪稱典範。因此他也希望透過這次活動，更加了解並支持台灣在國際上的貢獻。並支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

來自台灣的曹先生表示，他是通過臉書得知這次活動，特來觀看朋友的街舞表演，並認為珍奶是台灣人的驕傲，以前每週都會喝兩到三杯。他表示，透過台灣美食如鹹酥雞和豬血糕，能夠提升台灣在海外的能見度，雖然有些洋人對豬血糕不太接受，但這些美食是他的最愛。

TJCCLA秘書長陳宣瑋表示，這次活動的意義重大，能讓美國人了解珍珠奶茶來自台灣。她指出，這次活動不僅促進了台灣文化的推廣，也為本地商家提供了一個展示自我品牌的平台。陳宣瑋提到，自己在台灣時經常喝手搖飲，在洛杉磯則因為珍奶稀有而更加珍惜此次機會。她說：「這次活動有機會品嚐到不同品牌的珍珠奶茶，非常開心。」

Latea的老闆分享參展經驗，他們帶來自家製作的珍珠及多種飲品，包括最受歡迎的黑糖珍珠奶茶。他提到在美國開店的挑戰，特別是運費的高昂，但他們仍然堅持使用新鮮原料製作飲品。他說：「我們希望通過這次活動，讓更多人了解並愛上台灣的珍珠奶茶。」此外，Latea還帶來了堅果塔、提拉米蘇等特色點心，吸引了不少顧客。

活動現場還有許多其他台灣美食攤位，如臭豆腐、蚵仔麵線等，讓參加者大飽口福。而這次台灣珍奶節的舉辦，不僅展示了台灣美食的多樣性，也增進了美國社會對台灣文化的認識與了解。活動現場熱鬧非凡，吸引了大量民眾前來參加，共同慶祝這一文化盛事。

駐洛經文處與主辦單位合作推出「台灣珍奶節」，現場邀請南加多家知名珍奶品牌設攤，吸...
駐洛經文處與主辦單位合作推出「台灣珍奶節」，現場邀請南加多家知名珍奶品牌設攤，吸引民眾大排長龍等著品嚐家鄉味，讓店家忙著現場準備手搖飲料。（記者張庭瑜/攝影）
曹先生通過臉書得知這次活動，特地來看朋友的街舞表演。他認為珍珠奶茶是台灣人的驕傲...
曹先生通過臉書得知這次活動，特地來看朋友的街舞表演。他認為珍珠奶茶是台灣人的驕傲，自己以前每週都會喝兩到三杯。（記者張庭瑜/攝影）
許多當地民眾也前來參加園遊會，共同感受台灣文化的魅力。（記者張庭瑜/攝影）
許多當地民眾也前來參加園遊會，共同感受台灣文化的魅力。（記者張庭瑜/攝影）
手搖的魅力吸引男女老少都前來品嚐美味飲品。（記者張庭瑜/攝影）
手搖的魅力吸引男女老少都前來品嚐美味飲品。（記者張庭瑜/攝影）
小朋友試喝珍奶後，表現得十分驚艷。（記者張庭瑜/攝影）
小朋友試喝珍奶後，表現得十分驚艷。（記者張庭瑜/攝影）

疫情 洛杉磯 蒙特利公園市

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